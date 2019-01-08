Шагающий беспилотник Hyundai поможет спасателям

В основе Elevate лежит модульная «тележка» для электрокаров со сменным кузовом-капсулой, которая может быть грузовой или пассажирской. Роботизированные складные «ноги» беспилотника имеют пять степеней свободы и оборудованы индивидуальным, вмонтированными в ступицы колес электромоторами. Elevate способен ездить как обычный автомобиль, подниматься на полутораметровые стены и перешагивать такого же размера ямы, двигаясь при этом в любом направлении.