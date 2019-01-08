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13:30

Шагающий беспилотник Hyundai поможет спасателям

Компания представила концепт Elevate, способный шагать, ездить и карабкаться по стенам

Компания Hyundai представила на выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе концепт шагающего аварийно-спасательного автомобиля Elevate. По замыслу авторов проекта, его можно использовать для работы на местах крупных природных и техногенных катастроф.

Hyundai относит Elevate к категории Ultimate Mobility Vehicle (UMV), высокомобильных транспортных средств, способных передвигаться по местности, недоступной даже для подготовленных внедорожников. Во время землетрясений такие шагающие автомобили смогли бы доставлять спасателей непосредственно к эпицентру, где наблюдаются максимальные разрушения. В гражданской жизни беспилотник-такси мог бы подниматься по крыльцу дома и забирать малоподвижных пассажиров, например, передвигающихся в инвалидном кресле.

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В основе Elevate лежит модульная «тележка» для электрокаров со сменным кузовом-капсулой, которая может быть грузовой или пассажирской. Роботизированные складные «ноги» беспилотника имеют пять степеней свободы и оборудованы индивидуальным, вмонтированными в ступицы колес электромоторами. Elevate способен ездить как обычный автомобиль, подниматься на полутораметровые стены и перешагивать такого же размера ямы, двигаясь при этом в любом направлении.

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Помимо шатающего беспилотника, Hyundai покажет на CES экспериментальный интерьер автомобилей с четвертным или пятым уровнем автономности. Его особенностью станут высокотехнологичное стекло, которые не только может менять степень прозрачности, но и превращаться в огромный дисплей, система распознания жестов и эмоций.

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