Без «приборки»: Hyundai раскрыл интерьер нового кроссовера Elexio

Без «приборки»: Hyundai раскрыл интерьер нового кроссовера ElexioРыночная премьера в КНР запланирована на сентябрь 2025 года
На передней панели размещен дисплей мультимедиа диагональю 27 дюймов с разрешением 4К. Система работает на чипе Qualcomm 8295 и воспринимает голосовые команды. Монитор выглядит бесшовным, но можно будет настроить отображение разного контента для водителя и переднего пассажира, пишет Car News China. А функции «приборки», как ожидается, будут частично отданы проекционному экрану.
Для хранения мелочей предусмотрены 29 отсеков и выдвижной ящик. В багажнике уместится 506 литров груза. Длина, ширина и высота кроссовера известны благодаря данным из базы Минпрома Китая: они равны 4615, 1875 и 1673 миллиметрам соответственно при 2750-миллиметровой колесной базе.
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Elexio построен на той же платформе E-GMP, которая лежит в основе Ioniq, но стилистически с ними не пересекается, демонстрируя фирменный облик будущих Hyundai для Китая.
Кросс будет доступен как с передним, так и с полным приводом. В первом случае его оснастят единственным электромотором мощностью 218 лошадиных сил, во втором добавят второй агрегат на 99 сил. Общая отдача полноприводного Elexio превысит 316 лошадиных сил. Скорость одинаковая — 185 километров в час.
Литий-железо-фосфатные батареи для кроссовера будет поставлять FinDreams — «дочка» китайского BYD. Емкость неизвестна, но обещан запас хода на уровне 700 километров по циклу CLTC. Аккумулятор получит функцию быстрой зарядки, благодаря чему пополнить запас энергии с 30 до 80 процентов можно будет за 27 минут.
На рынок КНР кроссовер выйдет в сентябре нынешнего года. Будет ли он продаваться за пределами Китая, пока неясно.