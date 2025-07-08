Без «приборки»: Hyundai раскрыл интерьер нового кроссовера Elexio

На передней панели размещен дисплей мультимедиа диагональю 27 дюймов с разрешением 4К. Система работает на чипе Qualcomm 8295 и воспринимает голосовые команды. Монитор выглядит бесшовным, но можно будет настроить отображение разного контента для водителя и переднего пассажира, пишет Car News China. А функции «приборки», как ожидается, будут частично отданы проекционному экрану.

Для хранения мелочей предусмотрены 29 отсеков и выдвижной ящик. В багажнике уместится 506 литров груза. Длина, ширина и высота кроссовера известны благодаря данным из базы Минпрома Китая: они равны 4615, 1875 и 1673 миллиметрам соответственно при 2750-миллиметровой колесной базе.