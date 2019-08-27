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15:53

Hyundai сделала электросамокат, который станет частью новых моделей

Новинка проедет без подзарядки 20 километров

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил электрический самокат, построенный на базе прототипа 2017 года. Производитель планирует штатно устанавливать самокат в свои новые модели, чтобы «максимально упростить жизнь клиентов и сделать ее удобнее».

Модель оснастили приводом на задние колеса, литиевой батареей с запасом энергии 10,5 ампер-часа. Благодаря такой силовой установке, владелец может проехать до 20 километров без подзарядки. Максимальная скорость 20 километров в час.

Весит электросамокат 7,7 килограмма. Он оснащен системой тройного складывания, что делает его довольно портативным. Кроме того, производитель добавил самокату цифровой дисплей, на котором отображается состояние батареи и скорость движения.

В дальнейшем производитель хочет дооснастить электросамокат системой рекуперации энергии, что позволит ему восполнять заряд при торможении и проезжать больше на одной зарядке. По предварительным оценкам, это поможет увеличить запас хода примерно на 10 процентов.

В начале августа свой электросамокат представил немецкий производитель Audi. Модель e-tron Scooter получила черты одновременно от классического скутера и от скейтборда: он выглядит, как самокат, но управлять им можно одной рукой. Запас хода такой же, как у южнокорейского конкурента — 20 километров, а зарядить его можно даже от обычной розетки, установленной в автомобиле.