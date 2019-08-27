Hyundai сделала электросамокат, который станет частью новых моделей

Модель оснастили приводом на задние колеса, литиевой батареей с запасом энергии 10,5 ампер-часа. Благодаря такой силовой установке, владелец может проехать до 20 километров без подзарядки. Максимальная скорость – 20 километров в час.
Весит электросамокат 7,7 килограмма. Он оснащен системой тройного складывания, что делает его довольно портативным. Кроме того, производитель добавил самокату цифровой дисплей, на котором отображается состояние батареи и скорость движения.
В дальнейшем производитель хочет дооснастить электросамокат системой рекуперации энергии, что позволит ему восполнять заряд при торможении и проезжать больше на одной зарядке. По предварительным оценкам, это поможет увеличить запас хода примерно на 10 процентов.
В начале августа свой электросамокат представил немецкий производитель Audi. Модель e-tron Scooter получила черты одновременно от классического скутера и от скейтборда: он выглядит, как самокат, но управлять им можно одной рукой. Запас хода такой же, как у южнокорейского конкурента — 20 километров, а зарядить его можно даже от обычной розетки, установленной в автомобиле.