Hyundai сделала электросамокат, который станет частью новых моделей

Модель оснастили приводом на задние колеса, литиевой батареей с запасом энергии 10,5 ампер-часа. Благодаря такой силовой установке, владелец может проехать до 20 километров без подзарядки. Максимальная скорость – 20 километров в час.

Весит электросамокат 7,7 килограмма. Он оснащен системой тройного складывания, что делает его довольно портативным. Кроме того, производитель добавил самокату цифровой дисплей, на котором отображается состояние батареи и скорость движения.