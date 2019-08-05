Audi подарит покупателям кроссовера e-tron по электросамокату

По словам авторов проекта, новый электрический скутер представляет собой нечто среднее между обычным самокатом и скейтбордом. Весит e-tron Scooter всего 12 килограммов, а управлять им можно одной рукой — это является ключевым сходством со скейтом.
В руле установлена аккумуляторная батарея, которая на одном заряде позволяет проезжать до 20 километров. Максимальная скорость скутера — 20 километров в час. По словам представителей компании, заряжать его можно даже от розетки, встроенной в багажник автомобиля.
Запуск производства новинки намечен на 2020 год. Для покупателей он будет доступен по цене около 2200 долларов (143 270 рублей по текущему курсу). Однако покупателям электрического кроссовера Audi e-tron самокат достанется бесплатно в качестве подарка.
Кроссовер Audi e-tron официально представили осенью прошлого года. Автомобиль укомплектовали двумя электромоторами суммарной мощностью 360 лошадиных сил, которые в режиме overboost способны выдавать 408 сил. Также новинку оснастили электрическим полным приводом и системой рекуперации энергии: до перегрузки в -0,3g автомобиль накапливает энергию без использования обычной тормозной системы. Это обеспечивает ему до 30 процентов запаса хода.
В начале августа этого года производитель также показал начальную версию кроссовера e-tron с индексом 50 quattro. Она получила аккумулятор меньшей емкости — 71 киловатт-час против 95 у 55 quattro. Также снизили суммарную мощность электромоторов до 313 лошадиных сил, максимальную скорость до 190 километров в час и запас хода на 112 километров. Как именно это отразится на цене кроссовера, пока неизвестно, но он точно будет дешевле текущей версии, которая доступна по цене от 83 350 евро (более шести миллионов рублей).