Audi подарит покупателям кроссовера e-tron по электросамокату

В руле установлена аккумуляторная батарея, которая на одном заряде позволяет проезжать до 20 километров. Максимальная скорость скутера — 20 километров в час. По словам представителей компании, заряжать его можно даже от розетки, встроенной в багажник автомобиля.

Запуск производства новинки намечен на 2020 год. Для покупателей он будет доступен по цене около 2200 долларов (143 270 рублей по текущему курсу). Однако покупателям электрического кроссовера Audi e-tron самокат достанется бесплатно в качестве подарка.