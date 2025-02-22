Компания Hyundai ответила на слухи о возвращении в Россию

В настоящий момент автомобили Hyundai и Kia собирают в Санкт-Петербурге под брендом Solaris, но сборка и поставка происходит неритмично, а об обновлениях и тем более смене поколений говорить не приходится. Остались на рынке полуофициальные преемники Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. В основном автомобили выпускаются с моторами 1.6 мощностью 121 или 123 лошадиные силы.