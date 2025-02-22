Компания Hyundai ответила на слухи о возвращении в Россию

Компания Hyundai ответила на слухи о возвращении в РоссиюЮжнокорейский концерн не согласен с выводами инсайдеров
Представитель Hyundai назвал материалы южнокорейских агентств «предположениями, совершенно не связанными с действительностью». Однако на родине марки в офисе компании ограничились более обтекаемым заявлением «ещё ничего не подтверждено». Опцион на обратный выкуп завода у холдинга AGR действует до конца 2025 года.
В настоящий момент автомобили Hyundai и Kia собирают в Санкт-Петербурге под брендом Solaris, но сборка и поставка происходит неритмично, а об обновлениях и тем более смене поколений говорить не приходится. Остались на рынке полуофициальные преемники Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. В основном автомобили выпускаются с моторами 1.6 мощностью 121 или 123 лошадиные силы.
В орбите холдинга AGR не только бывший завод Hyundai. В Калужской области у российской компании есть бывший завод Volkswagen, на котором скоро начнут собирать кроссоверы Tenet. Автомобили Tenet представляют собой перелицованные Chery: по неофициальным данным, у нас пропишутся «альтернативные» Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Pro Max.