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Опубликовано 22 февраля 2025, 18:18
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Компания Hyundai ответила на слухи о возвращении в Россию

Южнокорейский концерн не согласен с выводами инсайдеров
Компания Hyundai ответила на слухи о возвращении в Россию. Представитель марки заявил агентству «РИА Новости», что никаких обсуждений по этому поводу не ведётся. «После продажи российского завода [в январе 2024 года] мы не делали никаких шагов [по возвращению в Россию]. Мы бы хотели, чтобы подобные статьи, не соответствующие фактам, перестали выходить», — отреагировал Hyundai на сообщения инсайдеров о возобновлении официальных поставок.
Компания Hyundai ответила на слухи о возвращении в Россию
© Hyundai
Сергей Ильин

Представитель Hyundai назвал материалы южнокорейских агентств «предположениями, совершенно не связанными с действительностью». Однако на родине марки в офисе компании ограничились более обтекаемым заявлением «ещё ничего не подтверждено». Опцион на обратный выкуп завода у холдинга AGR действует до конца 2025 года.

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В настоящий момент автомобили Hyundai и Kia собирают в Санкт-Петербурге под брендом Solaris, но сборка и поставка происходит неритмично, а об обновлениях и тем более смене поколений говорить не приходится. Остались на рынке полуофициальные преемники Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. В основном автомобили выпускаются с моторами 1.6 мощностью 121 или 123 лошадиные силы.

В орбите холдинга AGR не только бывший завод Hyundai. В Калужской области у российской компании есть бывший завод Volkswagen, на котором скоро начнут собирать кроссоверы Tenet. Автомобили Tenet представляют собой перелицованные Chery: по неофициальным данным, у нас пропишутся «альтернативные» Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Pro Max.

Источник:«РИА Новости»
Автор:Сергей Ильин
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