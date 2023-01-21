Полностью рассекречен самый роскошный седан Hyundai

Полностью рассекречен самый роскошный седан HyundaiФлагман марки уже доступен к заказу в Южной Корее
Самый роскошный седан Hyundai полностью рассекречен на новых снимках. В Сети появились фотографии салона пятиметрового Hyundai Grandeur в максимальной версии Calligraphy. У таких машин 20-дюймовые колёса, задние кресла с подогревом и вентиляцией, проекционный экран, электрические шторки, адаптивная подвеска и опциональный полный привод. Цены на внутреннем рынке стартуют с 46,9 миллиона вон и достигают 60 миллионов вон со всеми опциями (эквивалент 2,6-3,3 миллиона рублей).
Презентация Hyundai Grandeur седьмого поколения состоялась два месяца назад, но флагманский седан до сих пор продаётся только на южнокорейском рынке. К особенностям модели можно отнести безрамочные двери с двухслойными стёклами, безальтернативный трёхэкранный кокпит и систему аутентификации водителя по отпечатку пальца.
Hyundai Grandeur Calligraphy
У топ-версии салон отделан натуральным шпоном, кожей и алюминием. За аудиосистему Bose с 14 динамиками, панорамную крышу, заводской антихром, задний подлокотник с расширенным функционалом, адаптивную подвеску с фронтальной камерой и полный привод HTRAC всё равно нужно доплачивать.
Hyundai Grandeur Calligraphy
Седаны со всеми ведущими колёсами бывают только с атмосферным 3,5-литровым V6 (300 сил, 359 Нм), а вот 230-сильные гибриды с «турбочетвёркой» 1.6 и базовые версии с 2,5-литровым безнаддувным двигателем (198 сил, 248 Нм) доступны с передним приводом.
Самый укомплектованный Hyundai Grandeur стоит в Южной Корее сравнимо с базовым Genesis G80. Официальные экспортные поставки под вопросом, но по схеме параллельного импорта новый флагман Hyundai может добраться и до России, ведь обновлённый кроссовер Palisade у нас уже продают.