Полностью рассекречен самый роскошный седан Hyundai

Флагман марки уже доступен к заказу в Южной Корее

Самый роскошный седан Hyundai полностью рассекречен на новых снимках. В Сети появились фотографии салона пятиметрового Hyundai Grandeur в максимальной версии Calligraphy. У таких машин 20-дюймовые колёса, задние кресла с подогревом и вентиляцией, проекционный экран, электрические шторки, адаптивная подвеска и опциональный полный привод. Цены на внутреннем рынке стартуют с 46,9 миллиона вон и достигают 60 миллионов вон со всеми опциями (эквивалент 2,6-3,3 миллиона рублей).