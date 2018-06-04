В Китае мужчину похоронили вместе с его машиной

В китайской соцсети Weibo появилось необычное видео. На нем запечатлено, как на кладбище в могилу погружают серебристый седан Hyundai Sonata. Это произошло в городе Баодин, провинция Хэбэй.

Как гласит пояснение от автора записи, в машине похоронили ее владельца — мужчину по фамилии Ци. «Такова была его воля. Он хотел, чтобы вместо гроба его похоронили в его машине. Он с юности очень любил машины», — говорит за кадром оригинального видео один из участников траурной церемонии. Запись просмотрели уже около двух миллионов раз.

Видео впечатлило пользователей Weibo, вызвав уйму шуток. «Хорошо, что он любил только автомобили», — написал один из пользователей. «Главное, чтобы водительские права положить не забыли. Полиция в последнее время строга», — написал другой.