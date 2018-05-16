Голограмма жены войдет в оснащение будущих Hyundai

Вице-президент Hyundai Ыйсан Чонг в интервью изданию Bloomberg рассказал, какие технологии сейчас являются приоритетными для производителя. В частности, компания работает над совершенствованием беспилотников и хочет стать лидером в области голограмм — они будет очень похожи на людей, например, супругу или секретаря.

Сейчас компания работает над технологией, позволяющей выводить голограмму не только на приборной панели, но и на пассажирском кресле. По словам Чонга, это будет выглядеть так, будто рядом с вами на пассажирском сидении находится другой человек. В будущем эта технология может стать серийной, однако когда именно это произойдет, пока не уточняется.

По словам Чонга, сейчас также важно сфокусироваться на других новых технологиях: программном обеспечении и искусственном интеллекте. Hyundai сотрудничает со Школой дизайна Род-Айленда, где исследуется возможность использования знаний о насекомых для постройки беспилотников.

«Мы изучаем аэродинамику полета и структуру насекомых, — говорит Чонг. — Для нас представляет интерес их кожа, антенны и суставы. Например, у паука восемь глаз, в то время как автономным машинам не хватает и 10 дальномеров и радаров. У нас есть чему поучиться».

Переосмыслить свой фирменный стиль и обрисовать вектор развития технологий был призван недавний прототип Hyundai Le Fil Rouge. Концепт-кар, лишенный светотехники, марка показала на автосалоне в Женеве. Среди особенностей Le Fil Rouge — несколько экранов и салон с отделкой из натурального дерева.