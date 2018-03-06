Дебютировал концепт-кар Hyundai Le Fil Rouge

Пульс

Дизайн будущих Hyundai показали на прототипе без фар

Cf9dcd935f1bb9d15f85677e10c069e02fc84e06
6 марта 2018

Компания Hyundai показала новое дизайнерское направление на прототипе Le Fil Rouge (переводится с французского, как «красная нить»), который дебютировал в Женеве. Концепт-кар лишен традиционной светотехники в передней части кузова, которая заменена большой световой панелью.

Прямой репортаж с Женевского моторшоу

Глава дизайнерского центра Hyundai Люк Донкервольке заявил, что при создании Le Fil Rouge специалисты корейской марки вдохновлялись концепт-каром 1974 года, который был разработан ателье Italdesign.

Прототип Hyundai Pony Coupe 1974 года

Прототип Hyundai Pony Coupe 1974 года

В интерьере Hyundai Le Fil Rouge установлены четыре отдельных кресла, а в отделке использовано натуральное дерево. Прототип получил несколько экраном. Один из них заменяет собой приборную панель, некоторые располагаются на дверях, а еще два установлены на спинках передних сидений.

1/3
2/3
3/3

Никакой технической информации о концепт-каре, например, о его габаритных размерах или силовом агрегате, корейский автопроизводитель не предоставил.

На автосалоне в Женеве компания Hyundai также провела первый публичный показ кроссовера Santa Fe нового поколения и электрической версии компактного вседорожника Kona.

Все новинки Женевы –в инстаграме и нашем канале в Телеграме!

Главтюнинг по-корейски

Лучшие спецверсии Hyundai для главного тюнерского праздника

Теги:
Женева-2018Hyundai
Новости по теме
27 февраля 2018
Самый маленький кроссовер Hyundai перевели на электротягу
21 февраля 2018
Hyundai Santa Fe сменил поколение: новая внешность и 8-ступенчатый «автомат»
13 февраля 2018
Студенты разработали для Hyundai электрическое багги
9 февраля 2018
Гибридные версии Hyundai Sonata получили новую внешность и оборудование
7 февраля 2018
Hyundai подготовит мощный электрический вседорожник