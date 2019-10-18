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13:34

Hyundai представила 408-сильный микроавтобус, который умеет дрифтить

Австралийское подразделение бренда воплотила в жизнь идею хот-баса

Австралийское подразделение Hyundai выпустило на трек «заряженный» заднеприводный микроавтобус H-1 в версии N, который умеет дрифтить. Новинка с заниженной подвеской, спортивным обвесом и 408-сильным мотором под капотом не растеряла свой функционал: в салоне по-прежнему можно разместить до восьми человек, а в багажнике – до 842 литров груза.

Вэн H-1, который продается в Австралии под названием iMax, получил все, что положено автомобилю N-версии: фирменный цвет кузова с красными элементами, 19-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, спортивные кресла и руль от модели Hyundai i30 N, передний сплиттер и мощный двигатель. В движение микроавтобус приводит 3,5-литровый твинтурбо мотор V6, выдающий 408 лошадиных сил и 555 Нм крутящего момента. Пару ему составляет восьмиступенчатый «автомат».

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По словам авторов проекта, с места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за пять секунд. При этом масса iMax достигает 2,2 тонны. Особенно в Hyundai гордятся тем, что новинка способна дрифтить – что и продемонстрировали на видео.

Публичная премьера хот-баса состоится в ближайшие дни на World Time Attack Challenge в Сиднее. Пока такой автомобиль – единственный в своем роде.