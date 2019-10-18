Hyundai представила 408-сильный микроавтобус, который умеет дрифтить

Вэн H-1, который продается в Австралии под названием iMax, получил все, что положено автомобилю N-версии: фирменный цвет кузова с красными элементами, 19-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, спортивные кресла и руль от модели Hyundai i30 N, передний сплиттер и мощный двигатель. В движение микроавтобус приводит 3,5-литровый твинтурбо мотор V6, выдающий 408 лошадиных сил и 555 Нм крутящего момента. Пару ему составляет восьмиступенчатый «автомат».
По словам авторов проекта, с места до 100 километров в час автомобиль разгоняется за пять секунд. При этом масса iMax достигает 2,2 тонны. Особенно в Hyundai гордятся тем, что новинка способна дрифтить – что и продемонстрировали на видео.
Публичная премьера хот-баса состоится в ближайшие дни на World Time Attack Challenge в Сиднее. Пока такой автомобиль – единственный в своем роде.