Hyundai назвала цены на единственный в России «горячий» хэтчбек

Hyundai i30 N в варианте Ultimate — это увеличенная до 275 лошадиных сил отдача «турбочетверки», электронноуправляемый дифференциал, выхлопная система с регулируемыми заслонками, сиденья с комбинированной отделкой кожей и замшей, а также 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых. Разгон с нуля до «сотни» у машин занимает 6,4 и 6,1 секунды соответственно.