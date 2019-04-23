Hyundai назвала цены на единственный в России «горячий» хэтчбек

Версия Hyundai i30 N Sport оснащается двухлитровым двигателем, паспортная отдача которого для России снижена с 250 до 249 лошадиных сил. Момент неизменен и составляет 353 Нм. Хэтчбеку положена исключительно шестиступенчатая «механика» и подвеска с адаптивными амортизаторами.
Hyundai i30 N в варианте Ultimate — это увеличенная до 275 лошадиных сил отдача «турбочетверки», электронноуправляемый дифференциал, выхлопная система с регулируемыми заслонками, сиденья с комбинированной отделкой кожей и замшей, а также 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых. Разгон с нуля до «сотни» у машин занимает 6,4 и 6,1 секунды соответственно.
При этом у новинки фактически нет конкурентов. Переднеприводные доступные «зажигалки» C-класса вроде Volkswagen Golf GTI, Ford Focus ST, Renault Megane RS или Honda Civic Type R уже давно не продаются в России. Ближайший по мощности вариант – это 200-сильный универсал Kia ProCeed GT, который стоит 2 миллиона рублей.
Помимо i30 N, в этом году на российский рынок выйдет новая Hyundai Sonata с внешностью в стиле концепта Le Fil Rouge. Годом позже у дилеров появится обновленная «Элантра». Статус большого кроссовера Palisade пока не подтвержден.