Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:25

Hyundai назвала цены на единственный в России «горячий» хэтчбек

Начались продажи модели i30 N

Компания Hyundai вывела на российский рынок «горячий» хэтчбек i30 N. Модель будет представлена в двух модификациях с турбомотором 2.0 T-GDI разной мощности. Цена версии Sport составит 2 200 000 рублей, Ultimate — 2 350 000 рублей.

Версия Hyundai i30 N Sport оснащается двухлитровым двигателем, паспортная отдача которого для России снижена с 250 до 249 лошадиных сил. Момент неизменен и составляет 353 Нм. Хэтчбеку положена исключительно шестиступенчатая «механика» и подвеска с адаптивными амортизаторами.

Hyundai i30 N в варианте Ultimate — это увеличенная до 275 лошадиных сил отдача «турбочетверки», электронноуправляемый дифференциал, выхлопная система с регулируемыми заслонками, сиденья с комбинированной отделкой кожей и замшей, а также 19-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых. Разгон с нуля до «сотни» у машин занимает 6,4 и 6,1 секунды соответственно.

При этом у новинки фактически нет конкурентов. Переднеприводные доступные «зажигалки» C-класса вроде Volkswagen Golf GTI, Ford Focus ST, Renault Megane RS или Honda Civic Type R уже давно не продаются в России. Ближайший по мощности вариант это 200-сильный универсал Kia ProCeed GT, который стоит 2 миллиона рублей.

Помимо i30 N, в этом году на российский рынок выйдет новая Hyundai Sonata с внешностью в стиле концепта Le Fil Rouge. Годом позже у дилеров появится обновленная «Элантра». Статус большого кроссовера Palisade пока не подтвержден.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...