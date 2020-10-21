Представлен 204-сильный хот-хэтч Hyundai i20 N

Внешность i20 N, выполненная согласно дизайнерскому языку Sensuous Sportiness («Чувственная спортивность»), отсылает к раллийному наследию марки. От обычного i20 хэтчбек отличается более агрессивными бамперами, иной решёткой радиатора и задней оптикой, спойлером на крыше, красными декоративными полосами и уменьшенным на 10 миллиметров клиренсом.

Новинку оснастили 18-дюймовыми матовыми серыми дисками и тормозными суппортами с логотипом N. Кузов c опциональной чёрной крышей можно выкрасить в один из шести цветов: голубой Performance Blue или Intense Blue, белый Polar White, серебристый Sleek Silver, медный Brass и чёрный Phantom Black.