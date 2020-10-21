Представлен 204-сильный хот-хэтч Hyundai i20 N

Внешность i20 N, выполненная согласно дизайнерскому языку Sensuous Sportiness («Чувственная спортивность»), отсылает к раллийному наследию марки. От обычного i20 хэтчбек отличается более агрессивными бамперами, иной решёткой радиатора и задней оптикой, спойлером на крыше, красными декоративными полосами и уменьшенным на 10 миллиметров клиренсом.
Новинку оснастили 18-дюймовыми матовыми серыми дисками и тормозными суппортами с логотипом N. Кузов c опциональной чёрной крышей можно выкрасить в один из шести цветов: голубой Performance Blue или Intense Blue, белый Polar White, серебристый Sleek Silver, медный Brass и чёрный Phantom Black.
Фото: Hyundai
Чёрный интерьер i20 N украшен вставками фирменного голубого оттенка Performance Blue. В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а также металлические педали, стандартные для линейки N.
Хот-хэтч приводится в движение 1,6-литровым турбомотором GDi, который работает в паре с пока безальтернативной шестиступенчатой «механикой». Позже к ней может присоединиться роботизированная коробка, которой оснащаются Veloster N и i30 N. Двигатель i20 N развивает 204 лошадиных силы и 275 Нм крутящего момента. До первой «сотни» модель может разгоняться за 6,7 секунды, а максимальная скорость составляет 230 километров в час.
Фото: Hyundai
Hyundai i20 N весит 1190 килограммов, как и спортивный i20 WRC. По словам Hyundai, инженерам удалось добиться лучшего в классе соотношения мощности к массе.
В оснащение хэтчбека вошла система N Grin Control System с пятью режимами движения: Normal, Eco, Sport, N и N Custom. В зависимости от выбранного режима она оптимизирует настройки двигателя, электронной системы стабилизации и рулевого управления. В N Custom можно сочетать настройки из разных режимов.
По предварительным данным, Hyundai i20 N появится на рынке только в следующем году.
В конце сентября Hyundai рассекретил версию i20 со «спортивной» внешностью – i20 N Line. Такой хэтчбек получил особый декор экстерьера и интерьера и два двигателя на выбор: 84-сильный «атмосферник» и трёхцилиндровый турбомотор мощностью 100 и 120 лошадиных сил.