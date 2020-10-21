12:25

Представлен 204-сильный хот-хэтч Hyundai i20 N

Соперник Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GTI появится в продаже только в 2021 году

Hyundai i20 N © Hyundai
Мария Евдокимова
Вслед за хэтчбеком i20 N Line южнокорейская компания Hyundai представила «горячий» i20 N, вдохновлённый раллийным i20 WRC. В линейке высокопроизводительных Hyundai компактная новинка присоединится к «старшим» i30 N и i30 Fastback N.

Внешность i20 N, выполненная согласно дизайнерскому языку Sensuous Sportiness («Чувственная спортивность»), отсылает к раллийному наследию марки. От обычного i20 хэтчбек отличается более агрессивными бамперами, иной решёткой радиатора и задней оптикой, спойлером на крыше, красными декоративными полосами и уменьшенным на 10 миллиметров клиренсом.

Новинку оснастили 18-дюймовыми матовыми серыми дисками и тормозными суппортами с логотипом N. Кузов c опциональной чёрной крышей можно выкрасить в один из шести цветов: голубой Performance Blue или Intense Blue, белый Polar White, серебристый Sleek Silver, медный Brass и чёрный Phantom Black.

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Hyundai i20 N

Фото: Hyundai

Чёрный интерьер i20 N украшен вставками фирменного голубого оттенка Performance Blue. В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а также металлические педали, стандартные для линейки N.

Хот-хэтч приводится в движение 1,6-литровым турбомотором GDi, который работает в паре с пока безальтернативной шестиступенчатой «механикой». Позже к ней может присоединиться роботизированная коробка, которой оснащаются Veloster N и i30 N. Двигатель i20 N развивает 204 лошадиных силы и 275 Нм крутящего момента. До первой «сотни» модель может разгоняться за 6,7 секунды, а максимальная скорость составляет 230 километров в час.

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Hyundai i20 N

Фото: Hyundai

Hyundai i20 N весит 1190 килограммов, как и спортивный i20 WRC. По словам Hyundai, инженерам удалось добиться лучшего в классе соотношения мощности к массе.

В оснащение хэтчбека вошла система N Grin Control System с пятью режимами движения: Normal, Eco, Sport, N и N Custom. В зависимости от выбранного режима она оптимизирует настройки двигателя, электронной системы стабилизации и рулевого управления. В N Custom можно сочетать настройки из разных режимов.

По предварительным данным, Hyundai i20 N появится на рынке только в следующем году.

В конце сентября Hyundai рассекретил версию i20 со «спортивной» внешностью – i20 N Line. Такой хэтчбек получил особый декор экстерьера и интерьера и два двигателя на выбор: 84-сильный «атмосферник» и трёхцилиндровый турбомотор мощностью 100 и 120 лошадиных сил.

Источник: Hyundai