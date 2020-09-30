13:15

Hyundai представил «спортивный» вариант хэтчбека i20

В продажу новинка поступит в следующем году

Hyundai i20 N Line © Hyundai
Анастасия Дубина
Компания Hyundai представил новую модель семейства N Line — хэтчбек i20 N Lone. Автомобиль появится в продаже уже в следующем году и составит конкуренцию Volkswagen Polo GTI и Ford Fiesta ST.

Пятидверка Hyundai i20 N Line отличается от обычного «ай-двадцать» более агрессивным передним бампером с серыми элементами и черной решеткой радиатора. Cзади бампер также обновили, добавив ему спортивного декора, плюс появился двойной хромированный патрубок выхлопной системы.

В салоне i20 N Line установлены спортивные кресла с красной прострочкой, которая также присутствует на рулевом колесе. Рычаг коробки передач отделан кожей, а наладки на педали выполнены из металла.

В списке базового оснащения значатся 17-дюймовые легкосплавные диски, цифровая приборная панель и ряд систем безопасности и ассистентов водителя.

В моторной гамме будет представлено два агрегата. Базовый —это четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2 MPI на 84 силы. За доплату можно получить литровую «турботройку» в двух вариантах мощности: 100 или 120 лошадиных сил. Причем в этом случае машина будет укомплектована 48-вольтовой гибридной системой и семиступенчатым «роботом».

В продаже новинка появится в 2021 году, примерная стоимость и более подробный список комплектаций появится ближе к дате появления хот-хэтча у дилеров.

Источник: Hyundai