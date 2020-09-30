Hyundai представил «спортивный» вариант хэтчбека i20

Пятидверка Hyundai i20 N Line отличается от обычного «ай-двадцать» более агрессивным передним бампером с серыми элементами и черной решеткой радиатора. Cзади бампер также обновили, добавив ему спортивного декора, плюс появился двойной хромированный патрубок выхлопной системы.
В салоне i20 N Line установлены спортивные кресла с красной прострочкой, которая также присутствует на рулевом колесе. Рычаг коробки передач отделан кожей, а наладки на педали выполнены из металла.
В списке базового оснащения значатся 17-дюймовые легкосплавные диски, цифровая приборная панель и ряд систем безопасности и ассистентов водителя.
В моторной гамме будет представлено два агрегата. Базовый —это четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2 MPI на 84 силы. За доплату можно получить литровую «турботройку» в двух вариантах мощности: 100 или 120 лошадиных сил. Причем в этом случае машина будет укомплектована 48-вольтовой гибридной системой и семиступенчатым «роботом».
В продаже новинка появится в 2021 году, примерная стоимость и более подробный список комплектаций появится ближе к дате появления хот-хэтча у дилеров.