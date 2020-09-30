Hyundai представил «спортивный» вариант хэтчбека i20

В моторной гамме будет представлено два агрегата. Базовый —это четырехцилиндровый «атмосферник» 1.2 MPI на 84 силы. За доплату можно получить литровую «турботройку» в двух вариантах мощности: 100 или 120 лошадиных сил. Причем в этом случае машина будет укомплектована 48-вольтовой гибридной системой и семиступенчатым «роботом».