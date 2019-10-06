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12:00

Посмотрите, как сложно стартовать на раллийном болиде

Настоящие гоночные автомобили требуют выполнения ряда процедур

Раллийный автомобиль Hyundai i20 WRC может разогнаться до «сотни» в мгновение ока, но чтобы тронуться с места, нужно потратить немало времени.

Если на обычном гражданском автомобиле можно просто сесть в кресло, пристегнуть ремень, завести мотор, включить передачу и поехать, то раллийный болид совсем другое дело. Редактор издания Top Gear Олли Мэридж на собственном примере продемонстрировал впечатляющую сложность выполнения процедуры запуска мотора и старта с места на Hyundai i20 WRC.

Ещё до того, как запускать мотор, нужно втиснуться в гоночный «ковш» и пристегнуть пятиточечный ремень безопасности. Но это только начало. Затем надо нажать и удерживать кнопку запуска, выжать сцепление, потянуть гидравлический ручной тормоз, нажать на педаль газа и отпустить кнопку запуска, после чего одновременно бросить ручной тормоз и сцепление.

Даже после того, как пилот выучит эту последовательность действий назубок, ему нужно будет как следует попрактиковаться, чтобы научиться стартовать как можно более ловко и быстро. После краткого мастер-класса Мэридж катапультируется с места за рулём i20 WRC, поднимая клубы пыли и россыпь камней из-под колёс.