Посмотрите, как сложно стартовать на раллийном болиде

Ещё до того, как запускать мотор, нужно втиснуться в гоночный «ковш» и пристегнуть пятиточечный ремень безопасности. Но это только начало. Затем надо нажать и удерживать кнопку запуска, выжать сцепление, потянуть гидравлический ручной тормоз, нажать на педаль газа и отпустить кнопку запуска, после чего одновременно бросить ручной тормоз и сцепление.