Обновлённый Hyundai i30 N стал мощнее и обзавёлся «роботом»

Роботизированная коробка N DCT получила режим NGS (N Grin Shift): его можно активировать кнопкой на руле, и на следующие 20 секунд отдача двигателя увеличится до максимума. По данным автопроизводителя, с места до 100 километров в час обновлённый i30 N Performance с «механикой» разгоняется за 5,9 секунды, что на 0,2 секунды быстрее предшественника. Динамику модификации с N DCT пока не раскрыли, как и показатели стандартного i30 N. Максимальная скорость у обоих версий ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.