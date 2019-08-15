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10:41

Hyundai Creta следующего поколения получит новый двигатель

В базе сертификационного органа Китая появились свежие подробности о новинке

© Hyundai ix25
Hyundai Creta второго поколения, он же ix25 в Китае, готовится к выходу на рынок. Незадолго до появления модели у дилеров местное министерство промышленности сертифицировало новинку и опубликовала ее основные характеристики, в том числе данные о новом силовом агрегате объемом 1,5 литра.

Полуторалитровый атмосферный двигатель мощностью 115 лошадиных сил пришел на смену безнаддувному 1,6-литровому агрегату, который выдавал 125 сил. Пока не сообщается, с какой коробкой передач будет сочетаться новый мотор, но по неофициальным данным, это будет вариатор. В Китае ix25 также сохранит модификацию со 140-сильной «турбочетверкой» объемом 1,4 литра, работающей в паре с преселективным роботом. Привод – только передний.

Серийный Hyundai ix25 для китайского рынка

Из документа, опубликованного местным сертификационным органом, следует, что серийный ix25 практически не отличается от прототипа, представленного в апреле этого года на автосалоне в Шанхае. По сравнению с предшественником кроссовер подрос в габаритах: прибавил в длину и ширину по 10 миллиметров, в результате чего они составляют 4300 и 1790 миллиметров соответственно. Колесная база увеличилась на 20 миллиметров, до 1622 миллиметров.

Ранее сообщалось, что продажи кроссовера в КНР стартуют во второй половине 2019 года. Что же касается российского аналога ix25, Hyundai Creta, то модель второго поколения вряд ли доберется до рынка раньше 2021 года. Текущая версия «Креты» комплектуется моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, передним либо полным приводом. Цены варьируются в диапазоне от 957 000 до 1 335 000 рублей.