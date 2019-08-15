Hyundai Creta следующего поколения получит новый двигатель

Из документа, опубликованного местным сертификационным органом, следует, что серийный ix25 практически не отличается от прототипа, представленного в апреле этого года на автосалоне в Шанхае. По сравнению с предшественником кроссовер подрос в габаритах: прибавил в длину и ширину по 10 миллиметров, в результате чего они составляют 4300 и 1790 миллиметров соответственно. Колесная база увеличилась на 20 миллиметров, до 1622 миллиметров.