16:01

Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы

Эта сумма пойдёт на ремонт автомобилей и компенсации владельцам

Двигатель Theta II GDI © Kia
Лиза Будрина
Компании Hyundai и Kia вынуждены потратить почти три миллиарда долларов на устранение проблемы дефектных моторов семейства Theta II. Hyundai заплатит 1,8 миллиарда долларов, а Kia – 1,1 миллиарда. По оценкам Reuters, общий ущерб, нанесенный в том числе имиджу автопроизводителей, может достигать пяти миллиардов долларов.

О проблеме с двигателями в автомобилях Hyundai и Kia стало известно ещё в 2015 году: тогда сообщалось о случаях, когда моторы семейства Theta II объёмом 2,0 и 2,4 литра выходили из строя. Следующие несколько лет компании посвятили отзывным кампаниям проблему устраняли бесплатно для владельцев.

Под отзыв попали, в том числе, модели Hyundai Sonata (2011-2019), Santa Fe (2019) и Santa Fe Sport (2013–2018), Veloster (2019) и Tucson (2014, 2015, 2019), а также новые Kia Optima, Sorento и Sportage, проданные на рынке США и Канады. В общей сложности ремонт потребовался 1,7 миллиона автомобилям. Вместе с тем обе компании пообещали пожизненную гарантию на проблемные двигатели.

На фоне новостей о проблемах Hyundai и Kia акции компаний упали в цене на 2,3 и один процент соответственно.

Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы

В Россию поставлялись несколько моделей с моторами моторами Theta II это Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Optima. Однако на дефекты двигателей жалоб не поступало и отзывы не проводились.

Источник: Reuters