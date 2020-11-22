Против Hyundai подали коллективный судебный иск

Ссылаясь на это, каждый истец требует от Hyundai компенсации ущерба в размере восьми миллионов вон — примерно 7200 долларов. Но это ещё не всё. Компания собирается решить проблему с самовозгоранием обновлением программного обеспечения, однако владельцы Kona Electric требуют замены аккумулятора на новый. Производителем батареи является компания LG — она же выпускает аккумулятор для электрокара Chevrolet Bolt, который недавно попал под отзыв из-за самовозгорания.