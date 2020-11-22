Как сообщает агентство Reuters, против Hyundai подали коллективный судебный иск в Южной Корее: к нему присоединились более 200 владельцев электрокара Kona Electric. Они требуют от корейского автопроизводителя денежной компенсации из-за нескольких зафиксированных случаев самовозгорания аккумуляторной батареи кроссовера: 11 из них произошли в Южной Корее и ещё по одному — в Австрии и Канаде. Эта проблема уже привела к резкому падению стоимости электрокроссовера на вторичном рынке.
Ссылаясь на это, каждый истец требует от Hyundai компенсации ущерба в размере восьми миллионов вон — примерно 7200 долларов. Но это ещё не всё. Компания собирается решить проблему с самовозгоранием обновлением программного обеспечения, однако владельцы Kona Electric требуют замены аккумулятора на новый. Производителем батареи является компания LG — она же выпускает аккумулятор для электрокара Chevrolet Bolt, который недавно попал под отзыв из-за самовозгорания.