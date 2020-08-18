18:29

В России отзывают Mercedes-Benz Vito из-за риска возгорания

В сервис направят 1246 минивэнов, проданных с 2014 по 2018 год

Mercedes-Benz Vito
Анастасия Дубина
В России отзовут 1246 Mercedes-Benz Vito, проданных с июля 2014 по июнь 2018 года. Выяснилось, что на автомобилях не установлена защитная крышка дополнительного аккумулятора под пассажирским сидением. Это грозит возгоранием.

Защитная крышка отсутствует у дополнительной аккумуляторной батареи, которая располагается под передним правым сиденьем в основании каркаса.

В связи с тем, что открытое основание каркаса кресла может использоваться в качестве места для хранения различных предметов, отсутствие крышки может привести к короткому замыканию между двумя полюсами аккумуляторной батареи и, как следствие, к возникновению пожара.

На всех минивэнах, попавших под отзыв, установят дополнительную крышку на основание каркаса сиденья. Все работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.

В середине августа сообщалось, что в России отзовут 333 автомобиля Mercedes-Benz C-Class, E-Class, GLC, а также AMG GT и EQC 2020 года выпуска. У всех машин обнаружили дефектные замки спинок задних левых сидений.

Источник: Росстандарт