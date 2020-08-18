В России отзывают Mercedes-Benz Vito из-за риска возгорания

Защитная крышка отсутствует у дополнительной аккумуляторной батареи, которая располагается под передним правым сиденьем в основании каркаса.
В связи с тем, что открытое основание каркаса кресла может использоваться в качестве места для хранения различных предметов, отсутствие крышки может привести к короткому замыканию между двумя полюсами аккумуляторной батареи и, как следствие, к возникновению пожара.
На всех минивэнах, попавших под отзыв, установят дополнительную крышку на основание каркаса сиденья. Все работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.
В середине августа сообщалось, что в России отзовут 333 автомобиля Mercedes-Benz C-Class, E-Class, GLC, а также AMG GT и EQC 2020 года выпуска. У всех машин обнаружили дефектные замки спинок задних левых сидений.