В России отзывают Mercedes-Benz Vito из-за риска возгорания

Защитная крышка отсутствует у дополнительной аккумуляторной батареи, которая располагается под передним правым сиденьем в основании каркаса.

В связи с тем, что открытое основание каркаса кресла может использоваться в качестве места для хранения различных предметов, отсутствие крышки может привести к короткому замыканию между двумя полюсами аккумуляторной батареи и, как следствие, к возникновению пожара.

На всех минивэнах, попавших под отзыв, установят дополнительную крышку на основание каркаса сиденья. Все работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.