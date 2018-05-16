Минивэн Hyundai превратили в дом на колесах с душем и проектором

Компания Hyundai представила дом на колесах, построенный на базе обновленного минивэна Grand Starex, сообщает сайт Аutodaily. На российском рынке эта модель известная под названием H-1, однако у нас пока продается дорестайлинговый вариант.

Кемпер оснастили подъемным тентом на крыше, проектором для просмотра фильмов в салоне, кожаными креслами, холодильником, складным столиком, плитой, а также специальными отсеками для хранения продуктов. В задней части машины установлен съемный внешний душ и 50-литровая емкость для воды.

Дополнительно кэмпер можно укомплектовать видеопроектором, 50-дюймовым телевизором и сдвижной москитной сеткой. Помимо этого, на машину можно установить солнечную панель, которая будет подпитывать запасную батарею.

Кемпер оснащается 2,5-литровым двигателем мощностью 176 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатым «автоматом». За доплату для автомобиля можно заказть полный привод. Цена машины в Южной Корее составляет 51 миллион вон (2,95 миллиона рублей по текущему курсу).

В январе американская компания Jayco представила роскошный дом на колесах Embark. В машине есть гостиная комната, спальня, туалет, гардероб, полноценная кухня и даже камин. Дополнительно Embark можно укомплектовать стиральной машиной, встроенным пылесосом и театральными креслами.