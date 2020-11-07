Есть также несколько ремешков для телефонов по цене 414 рублей за каждый, вдобавок Hyundai выпустил футболки и носки линейки N Line. Все футболки оценены в 2278 рублей за штуку и представлены в нескольких вариантах дизайна и цветов. Носки нескольких цветов с фирменным логотипом N продаются по 552 рубля за пару. Hyundai также предлагает приобрести набор, который состоит почти из всех продуктов этой линейки. Он стоит 5452 рубля и состоит из футболки, сумки, ремешка для телефона, двух пар носков и нескольких других более мелких предметов вроде наклеек.