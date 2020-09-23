Появились новые подробности о самой мощной Hyundai Sonata

На сегодняшний день N Line-версия имеется у моделей i10, i30 и кроссовера Tucson, а полноценный N-вариант без приставки «Line» – у i30 и Veloster. Из «заряженной» линейки в России доступен только хэтчбек i30 N и Tucson N Line. Доберётся ли до нашего рынка Sonata N Line, пока неизвестно.