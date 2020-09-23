Появились новые подробности о самой мощной Hyundai Sonata

«Заряженная» Sonata N Line отличается от стандартной версии 19-дюймовыми дисками, увеличенными передними воздухозаборниками, спортивным обвесом и массивным диффузором с парой сдвоенных патрубков выпускной системы. Из изменений в салоне – кресла с более развитой боковой поддержкой и красной прострочкой, а также наличие селектора выбора режимов движения, включая Sport+.
Фото: Hyundai
Sonata N Line получила перенастроенную, более жесткую подвеску, усиленные амортизаторы и тормоза. В движение автомобиль приводит турбомотор SmartStream объёмом 2,5 литра, который будет выдавать 290 лошадиных сил и 422 Нм крутящего момента. Пару ему составляет восьмиступенчатый «робот». Привод – только передний. Динамические характеристики и прочие подробности в компании обещают раскрыть 21 октября.
На сегодняшний день N Line-версия имеется у моделей i10, i30 и кроссовера Tucson, а полноценный N-вариант без приставки «Line» – у i30 и Veloster. Из «заряженной» линейки в России доступен только хэтчбек i30 N и Tucson N Line. Доберётся ли до нашего рынка Sonata N Line, пока неизвестно.