У более полумиллиона Hyundai Palisade обнаружили опасный дефект

Кампания затрагивает машины 2020–2025 годов, проданные в США
Hyundai Palisade массово отзывают из-за проблем с ремнями безопасности. Южнокорейская компания объявила масштабный отзыв, касающийся 568 580 кроссоверов Palisade, реализованных на территории Соединенных Штатов с 2020 по 2025 год. Причина — дефект пряжек ремней безопасности, которые плохо фиксируют ремни. Это может привести к травмам в случае аварии.
Hyundai Palisade
Пока проблема не будет устранена, Hyundai рекомендует американским владельцам Palisade «плотно вставлять ремень безопасности в пряжку быстрым и прямым движением». При этом нужно потягивать за ремень, чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован. Также стоит быть внимательнее в холодную погоду, которая тоже может повлиять на крепление, и прислушиваться к щелчку: он не должен быть слишком тихим.

По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема может крыться в узлах пряжек, не подходящих по размеру.

С ноября Hyundai начнет менять пряжки от поставщика ZF Lifetec на новые.

Расследование, связанное с ремнями, началось еще в 2023 году. Однако Управлению по расследованию дефектов (ODI) NHTSA, Hyundai и ZF Lifetec потребовалось больше года, чтобы выявить корень проблемы. Пока, к счастью, обошлось без травм.

В России Hyundai в последний раз отзывали в мае нынешнего года. Тогда в сервис пригласили владельцев почти 100 тысяч Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и Santa Fe 2010–2015 годов из-за риска короткого замыкания в блоке ABS.

