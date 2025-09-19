У более полумиллиона Hyundai Palisade обнаружили опасный дефект

Пока проблема не будет устранена, Hyundai рекомендует американским владельцам Palisade «плотно вставлять ремень безопасности в пряжку быстрым и прямым движением». При этом нужно потягивать за ремень, чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован. Также стоит быть внимательнее в холодную погоду, которая тоже может повлиять на крепление, и прислушиваться к щелчку: он не должен быть слишком тихим.

По данным Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема может крыться в узлах пряжек, не подходящих по размеру.