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16:25

В России запатентовали большой кроссовер Hyundai

В базе Роспатента появились изображения модели Palisade

© Роспатент
Документ с изображениями и информацией о модели Hyundai Palisade появился в базе Роспатента. Это может свидетельствовать о том, что в скором времени автомобиль выйдет на российский рынок. Однако пока в компании официально не подтвердили сроки запуска кроссовера – новинка еще даже не получила Одобрение типа транспортного средства.

Palisade на сегодняшний день является самой крупной моделью в линейке Hyundai. С большой долей вероятности, в России модель предложат с бензиновым мотором 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил, системой полного привода и восьмидиапазонным «автоматом». Кроссовер составит конкуренцию Toyota Highlander, Honda Pilot и Nissan Pathfinder.

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Hyundai Palisade для рынка США

Palisade, в основе которого лежит новая платформа, достигает в длину 4981 миллиметра, в ширину — 1976 миллиметров, в высоту — 1750 миллиметров. Колесная база автомобиля равна 2901 миллиметру.

Автомобиль уже продается на североамериканском рынке, где он доступен как с передним, так и с полным приводом HTRAС с возможностью принудительной блокировки, а также с системой выбора режимов движения.

Модель Palisade для американского рынка получила цифровую приборную панель, светодиодную оптику, проекционный дисплей и беспроводную зарядку для смартфонов. Цены на автомобиль с передним приводом начинаются от 31 550 долларов (два миллиона рублей), а полноприводный вариант стоит от 33 250 долларов (2,1 миллиона рублей).

Источник: Роспатент