В России запатентовали большой кроссовер Hyundai

Документ с изображениями и информацией о модели Hyundai Palisade появился в базе Роспатента. Это может свидетельствовать о том, что в скором времени автомобиль выйдет на российский рынок. Однако пока в компании официально не подтвердили сроки запуска кроссовера – новинка еще даже не получила Одобрение типа транспортного средства.