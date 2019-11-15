В России запатентовали большой кроссовер Hyundai

Palisade на сегодняшний день является самой крупной моделью в линейке Hyundai. С большой долей вероятности, в России модель предложат с бензиновым мотором 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил, системой полного привода и восьмидиапазонным «автоматом». Кроссовер составит конкуренцию Toyota Highlander, Honda Pilot и Nissan Pathfinder.
Palisade, в основе которого лежит новая платформа, достигает в длину 4981 миллиметра, в ширину — 1976 миллиметров, в высоту — 1750 миллиметров. Колесная база автомобиля равна 2901 миллиметру.
Автомобиль уже продается на североамериканском рынке, где он доступен как с передним, так и с полным приводом HTRAС с возможностью принудительной блокировки, а также с системой выбора режимов движения.
Модель Palisade для американского рынка получила цифровую приборную панель, светодиодную оптику, проекционный дисплей и беспроводную зарядку для смартфонов. Цены на автомобиль с передним приводом начинаются от 31 550 долларов (два миллиона рублей), а полноприводный вариант стоит от 33 250 долларов (2,1 миллиона рублей).