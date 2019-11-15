Линейка Honda в России сократится до одной модели

Одобрение типа транспортного средства на Pilot, выданное в конце 2016 года, истекает 25 декабря 2019 года. После этого поставки модели из США будут прекращены. Пока же автомобиль можно купить в России с трехлитровым мотором мощностью 249 лошадиных сил и полным приводом. Внедорожник стоит от 3 214 900 до 3 814 900 рублей.

Что касается CR-V, то пока в Россию возят кроссоверы с двумя вариантами моторов – двухлитровым (150 сил, от 2 134 900 рублей) и 2,4-литровым (186 сил, от 2 409 900 рублей). Причем модификацию с двигателем 2.0 поставляют с британского завода в Суиндоне, который закроется в 2021 году, а версии с 2.4 – из США. Вскоре в продаже останется только кроссовер американской сборки.