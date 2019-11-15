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15:41

Линейка Honda в России сократится до одной модели

Внедорожник Pilot в скором времени покинет рынок, останется только кроссовер CR-V

© Мотор.Ру
Модельный ряд Honda на российском рынке претерпит изменения: продажи Pilot будут завершены, а CR-V предложат в единственной модификации с 2,4-литровым мотором. Эту информацию «Мотору» подтвердили два источника на рынке.

Одобрение типа транспортного средства на Pilot, выданное в конце 2016 года, истекает 25 декабря 2019 года. После этого поставки модели из США будут прекращены. Пока же автомобиль можно купить в России с трехлитровым мотором мощностью 249 лошадиных сил и полным приводом. Внедорожник стоит от 3 214 900 до 3 814 900 рублей.

Что касается CR-V, то пока в Россию возят кроссоверы с двумя вариантами моторов – двухлитровым (150 сил, от 2 134 900 рублей) и 2,4-литровым (186 сил, от 2 409 900 рублей). Причем модификацию с двигателем 2.0 поставляют с британского завода в Суиндоне, который закроется в 2021 году, а версии с 2.4 – из США. Вскоре в продаже останется только кроссовер американской сборки.

С 2016 года у Honda нет представительства в России – дилеры заказывают автомобили напрямую у японского офиса. По собственной информации «Мотора», с января по октябрь 2019 года в России было продано 1472 новых автомобиля Honda, в том числе 1286 экземпляров CR-V и 186 – Pilot. По сравнению с продажами за аналогичный период 2018 года спрос на машины японского бренда сократился на 63 процента.