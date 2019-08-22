В России заметили самый большой кроссовер Hyundai

По данным издания, Palisade поставили на учет без ОТТС – для этого автовладелец должен был получить в испытательной лаборатории свидетельство о безопасности транспортного средства, что он и сделал. Согласно информации сервиса Avtocod, это первый и пока единственный кроссовер этой модели в России.
Autocod.ru/Российская газета
Ранее сообщалось, что Hyundai рассматривает возможность запуска Palisade на российском рынке, однако Одобрение типа транспортного средства на эту модель пока не выдано. Скорее всего кроссовер появится в России с бензиновым мотором 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил, системой полного привода и восьмидиапазонным «автоматом».
Palisade – самая крупная модель в линейке Hyundai. Ее длина составляет 4981 миллиметр, ширина — 1976, высота — 1750 миллиметров, а колесная база равна 2901 миллиметру. Основными конкурентами кроссовера являются Toyota Highlander, Honda Pilot и Nissan Pathfinder.