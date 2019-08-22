В России заметили самый большой кроссовер Hyundai

По данным издания, Palisade поставили на учет без ОТТС – для этого автовладелец должен был получить в испытательной лаборатории свидетельство о безопасности транспортного средства, что он и сделал. Согласно информации сервиса Avtocod, это первый и пока единственный кроссовер этой модели в России.