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15:04

В России заметили самый большой кроссовер Hyundai

В российском представительстве бренда открестились от новинки

Первый Hyundai Palisade в стране зарегистрировали в Самарской области в июле, выяснила «Российская газета». Однако к возможному появлению модели на рынке этот экземпляр отношения не имеет, заявили представители марки. Автомобиль ввезли страну в частном порядке.

По данным издания, Palisade поставили на учет без ОТТС – для этого автовладелец должен был получить в испытательной лаборатории свидетельство о безопасности транспортного средства, что он и сделал. Согласно информации сервиса Avtocod, это первый и пока единственный кроссовер этой модели в России.

Autocod.ru/Российская газета

Ранее сообщалось, что Hyundai рассматривает возможность запуска Palisade на российском рынке, однако Одобрение типа транспортного средства на эту модель пока не выдано. Скорее всего кроссовер появится в России с бензиновым мотором 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил, системой полного привода и восьмидиапазонным «автоматом».

Palisade – самая крупная модель в линейке Hyundai. Ее длина составляет 4981 миллиметр, ширина — 1976, высота — 1750 миллиметров, а колесная база равна 2901 миллиметру. Основными конкурентами кроссовера являются Toyota Highlander, Honda Pilot и Nissan Pathfinder.

Источник: Российская газета