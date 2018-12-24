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13:04

Компания Hyundai рассказала о новинках для России

В следующем году в продаже появится хот-хэтч i30 N

Компания Hyundai рассказала «Мотору», какие модели появятся на российском рынке в следующем году. Первой до нас доберется рестайлинговая Elantra, а главной новинкой линейки станет заряженный хэтчбек i30 N.

Хот-хэтч Hyundai i30 N — первая модель корейской марки, построенная спортивным подразделением N. До России она доберется в апреле 2019 года. Машина комплектуется двухлитровым турбомотором мощностью 250 (или 275 сил с опциональным спорт-пакетом) лошадиных сил.

Hyundai i30 N

Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, однако в будущем покупателям предложат семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. С места до «сотни» i30 N разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Обновленная «Элантра», которая уже дебютировала в Южной Корее и США, доберется до России в начале следующего года — предположительно, также весной. На домашнем рынке модель комплектуется 1,6-литровым атмосферным мотором нового семейства Smart Stream, 120-сильным «газовым» агрегатом, 136-сильным дизелем и турбодвигателем, выдающим 204 силы. В США машина предлагается только с бензиновыми агрегатами от дорестайлинговой модели, выдающими от 130 до 204 сил.

Обновленная Hyundai Elantra

Также на следующий год запланирована российская премьера новой Hyundai Sonata. По неподтвержденной информации, дебют машины восьмого поколения состоится весной, а ее внешность будет выполнена по мотивам концепта Hyundai Le Fil Rouge 2018 года. Инсайдеры утверждают, что у «Сонаты» появятся «заряженные» версии с турбочетверкой 2.0 T-GDi от хэтчбека i30 N.

Hyundai Palisade

Статус еще одной новинки пока не подтвержден. Речь идет о большом кроссовере Hyundai Palisade. Флагманская модель корейской марки построена на новой платформе, оснащается бензиновым 3.8 V6 (295 сил и 355 Нм момента), кнопочным селектором трансмиссии и полным приводом HTRAC со специальными настройками для движения по снегу.

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