Компания Hyundai рассказала о новинках для России

Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, однако в будущем покупателям предложат семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. С места до «сотни» i30 N разгоняется за 6,2 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Обновленная «Элантра», которая уже дебютировала в Южной Корее и США, доберется до России в начале следующего года — предположительно, также весной. На домашнем рынке модель комплектуется 1,6-литровым атмосферным мотором нового семейства Smart Stream, 120-сильным «газовым» агрегатом, 136-сильным дизелем и турбодвигателем, выдающим 204 силы. В США машина предлагается только с бензиновыми агрегатами от дорестайлинговой модели, выдающими от 130 до 204 сил.