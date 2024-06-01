Hyundai построил гоночный суперэлектрокар Ioniq 5 N для Пайкс-Пик

Hyundai построил гоночный суперэлектрокар Ioniq 5 N для Пайкс-ПикДва доработанных электромобиля составят компанию паре стандартных машин
Марка рассчитывает побороться за рекорд в зачёте Electric Production SUV/Crossover. За это достижение будут биться 11-кратный победитель гонки на Пайкс-Пик американцы Пол Далленбах и бывший руководитель команды Hoonigan Рон Зарас — оба получат в своё распоряжение 650-сильные двухмоторные полноприводные Hyundai Ioniq 5 N, которые будут полностью стандартными.
Ещё два пилота — опытнейший раллист испанец Дани Сордо и американец Робин Шуте — также примут участие в гонке в зачёте Electric Modified SUV/Crossover. В их распоряжении окажутся уже Hyundai Ioniq 5 N TA. Версия Time Attack отличается монструозным аэродинамическим обвесом, характерным для моделей, созданных под Пайкс-Пик, а также более мощной силовой установкой.
Мощность заднего электромотора увеличили на 37 сил. Система N Active Sound+ обзавелась модифицированными динамиками громкостью 120 децибел, чтобы предупреждать о приближении машины. Прочие технические доработки включают в себя адаптивные амортизаторы, гоночные тормоза, 18-дюймовые слики Yokohama Advan 005, cиденье Recaro Pro Racer SPA Hans, шеститочечные ремни безопасности Sabelt Hans, каркас безопасности спецификации PPIHC и систему пожаротушения для электромобилей.