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Новости
Опубликовано 01 июня 2024, 11:00
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Hyundai построил гоночный суперэлектрокар Ioniq 5 N для Пайкс-Пик

Два доработанных электромобиля составят компанию паре стандартных машин
Компания Hyundai построила гоночный суперэлектрокар Ioniq 5 N для Пайкс-Пик. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально анонсировал своё участие в гонке Pikes Peak International Hill Climb. На знаменитой горе в Колорадо на старт выйдут сразу четыре электрических хэтчбека Hyundai Ioniq 5 N. Пара самых мощных серийных автомобилей в истории Hyundai и первых электромобилей в линейке «заряженного» бренда Hyundai N будет заявлена в серийной категории, а два других — в зачёте для модифицированных машин.
Hyundai построил гоночный суперэлектрокар Ioniq 5 N для Пайкс-Пик
© Hyundai
Александр Пономарёв

Марка рассчитывает побороться за рекорд в зачёте Electric Production SUV/Crossover. За это достижение будут биться 11-кратный победитель гонки на Пайкс-Пик американцы Пол Далленбах и бывший руководитель команды Hoonigan Рон Зарас — оба получат в своё распоряжение 650-сильные двухмоторные полноприводные Hyundai Ioniq 5 N, которые будут полностью стандартными.

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Ещё два пилота — опытнейший раллист испанец Дани Сордо и американец Робин Шуте — также примут участие в гонке в зачёте Electric Modified SUV/Crossover. В их распоряжении окажутся уже Hyundai Ioniq 5 N TA. Версия Time Attack отличается монструозным аэродинамическим обвесом, характерным для моделей, созданных под Пайкс-Пик, а также более мощной силовой установкой.

Мощность заднего электромотора увеличили на 37 сил. Система N Active Sound+ обзавелась модифицированными динамиками громкостью 120 децибел, чтобы предупреждать о приближении машины. Прочие технические доработки включают в себя адаптивные амортизаторы, гоночные тормоза, 18-дюймовые слики Yokohama Advan 005, cиденье Recaro Pro Racer SPA Hans, шеститочечные ремни безопасности Sabelt Hans, каркас безопасности спецификации PPIHC и систему пожаротушения для электромобилей.

Источник:Hyundai
Автор:Александр Пономарёв
Теги:
#Hyundai
#Ioniq
#Электрокары
#Pikes Peak