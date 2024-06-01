Hyundai построил гоночный суперэлектрокар Ioniq 5 N для Пайкс-Пик

Два доработанных электромобиля составят компанию паре стандартных машин

Компания Hyundai построила гоночный суперэлектрокар Ioniq 5 N для Пайкс-Пик. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai официально анонсировал своё участие в гонке Pikes Peak International Hill Climb. На знаменитой горе в Колорадо на старт выйдут сразу четыре электрических хэтчбека Hyundai Ioniq 5 N. Пара самых мощных серийных автомобилей в истории Hyundai и первых электромобилей в линейке «заряженного» бренда Hyundai N будет заявлена в серийной категории, а два других — в зачёте для модифицированных машин.