Новости
Опубликовано 14 июня 2025, 21:43
1 мин.

В Казахстане снова стали выпускать недорогие фургоны Hyundai Porter

Завод Hyundai Trans Almaty заработал после масштабной реконструкции
В Казахстане перезапустили сборку фургонов Hyundai по цене Lada Largus. В Алматы стали выпускать недорогие грузовички и фургоны Porter. У соседей модель доступна с 2,5-литровым турбодизелем D4CB и 6-ступенчатой «механикой» по цене от 14 миллионов тенге (2,19 миллиона рублей). Сопоставимо в России стоит фургон Lada Largus в битопливной версии CNG (от 2,18 миллиона рублей). Продажи Hyundai Porter казахстанской сборки стартуют в июне.
В Казахстане снова стали выпускать недорогие фургоны Hyundai Porter
© «Астана Моторс»
Сергей Ильин
Сергей Ильин
Читайте на тему:
Власти Казахстана подготовили проект, как вернуть Kia в Россию

Отныне Hyundai Porter собирают в Казахстане по технологии полного цикла со сваркой и окраской кабин. Для «головастиков» создали первый в стране катафорезно-окрасочный цех. Также была запущена линия для выпуска рам, а производство надстроек модернизировано. В общей сложности в модернизацию завода Hyundai Trans Almaty инвестировали 12,8 миллиарда тенге (2 миллиарда рублей).

В Казахстане снова стали выпускать недорогие фургоны Hyundai Porter

© «Астана Моторс»

Хотя в Южной Корее Hyundai Porter давно лишился дизеля, в Казахстане единственно возможный вариант с проверенным двигателем D4CB (130 л.с., 294 Нм). Агрегат соответствует экостандарту «Евро-5». Пока грузовички и фургоны будут доступны в единственной комплектации с кондиционером, датчиками света, аудиоподготовкой и трёхместной кабиной.

Читайте на тему:
Одним из первых экспортных рынков новой Toyota RAV4 станет Казахстан

Гарантия на казахстанские Hyundai Porter составит два года или 150 тысяч километров. Вероятно, озвученная цена 14 миллионов тенге касается бортового грузовичка, а промтоварный и изотермический фургоны окажутся дороже. Все подробности ожидаются до конца месяца. В России ближайший аналог модели — Sollers Argo.

Источник:«Астана Моторс»
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Hyundai
#Производство