В Казахстане снова стали выпускать недорогие фургоны Hyundai Porter

Завод Hyundai Trans Almaty заработал после масштабной реконструкции

В Казахстане перезапустили сборку фургонов Hyundai по цене Lada Largus. В Алматы стали выпускать недорогие грузовички и фургоны Porter. У соседей модель доступна с 2,5-литровым турбодизелем D4CB и 6-ступенчатой «механикой» по цене от 14 миллионов тенге (2,19 миллиона рублей). Сопоставимо в России стоит фургон Lada Largus в битопливной версии CNG (от 2,18 миллиона рублей). Продажи Hyundai Porter казахстанской сборки стартуют в июне.