Sollers Argo обзавелся версией с бензиновым мотором: известна цена

Sollers Argo обзавелся версией с бензиновым мотором: известна ценаУ российского малотоннажного грузовика появилась модификация стоимостью 1,66 миллиона рублей
Производство грузовичков Sollers Argo налажено в индустриальном парке Ульяновского автозавода. Производственная мощность площадки, рассчитанной на выпуск коммерческих автомобилей с рамной конструкцией, составляет 10 тысяч машин в год. Модель Argo представляет собой модернизированный и перелицованный китайский JAC N25/N35. Полная масса грузовика составляет от 2,5 до 3,5 тонны, а габаритная длина — 5,1−5,3 метра.
Теперь модель Argo представлена в двух модификациях: помимо турбодизеля объемом 2,0 литра мощностью 130 лошадиных сил в связке с шестиступенчатой «механикой» стал доступен бензиновый агрегат того же объема, но на 136 сил и с пятиступенчатой коробкой передач. Оба мотора соответствуют Евро-5.
Бензиновый Sollers Argo уже в «базе» получил кондиционер, круиз-контроль, регулировку рулевой колонки, аудиосистему, электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом и обогревом. В новой версии автомобиль доступен со стандартной длиной колесной базы. Предложенный ряд надстроек включает бортовые платформы, а также промтоварные и изотермические фургоны объемом до 12 кубических метров.
Помимо Argo модельная линейка Sollers включает семейство коммерческих автомобилей Atlant (JAC Sunray), который производят в Елабуге, и пикап ST6 (JAC T6) — его собирают на бывшем заводе Mazda во Владивостоке. По итогам пяти месяцев 2024 года Sollers реализовал 4451 автомобиль, что на 150 процентов больше, чем было продано за тот же период прошлого года.