Sollers Argo обзавелся версией с бензиновым мотором: известна цена

Теперь модель Argo представлена в двух модификациях: помимо турбодизеля объемом 2,0 литра мощностью 130 лошадиных сил в связке с шестиступенчатой «механикой» стал доступен бензиновый агрегат того же объема, но на 136 сил и с пятиступенчатой коробкой передач. Оба мотора соответствуют Евро-5.

Бензиновый Sollers Argo уже в «базе» получил кондиционер, круиз-контроль, регулировку рулевой колонки, аудиосистему, электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом и обогревом. В новой версии автомобиль доступен со стандартной длиной колесной базы. Предложенный ряд надстроек включает бортовые платформы, а также промтоварные и изотермические фургоны объемом до 12 кубических метров.