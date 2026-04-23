Hyundai представил бюджетный внедорожник стоимостью меньше миллиона рублей

Автомобиль построен на базе Venue второго поколения, который дебютировал в Индии в конце 2025 года. Его отличают более угловатые формы, рельефные панели кузова, вертикальная передняя часть и новые светодиодные фары. По сравнению с американской версией он выше и шире, а его колёсная база немного увеличена, что делает его визуально более массивным, чем можно ожидать от таких габаритов.

В версии Knight Edition решётка радиатора, защитные накладки, рейлинги на крыше, корпуса зеркал и 16-дюймовые легкосплавные диски окрашены в чёрный цвет. Матовые чёрные эмблемы Hyundai дополняют образ, а красные тормозные суппорты придают автомобилю спортивный акцент. В отличие от более агрессивного обвеса Venue N Line, изменения здесь носят в основном декоративный характер.

Hyundai Venue Knight Edition 2026 года уже можно заказать в Индии. Стоимость начинается от 10, 4 тыс. долларов (около 780 тыс. рублей). Это почти вдвое дешевле начальной цены американской версии Venue первого поколения, которая продаётся за 20 550 долларов (примерно 1,5 млн рублей).

Читайте также:

В Китае Volkswagen признали брендом для немолодых людей

Toyota отказалась выпускать электрический RAV4

Названы досадные проблемы популярных в России гибридных автомобилей Li