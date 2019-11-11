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15:29

Новая технология Hyundai позволит сэкономить на шумоизоляции

Компания представила новую систему активного шумоподавления

Компания Hyundai разработала новую систему активного шумоподавления, которая успешнее борется с посторонними звуками, проникающими в салон при движении. Ее датчики и вычислительный блок быстрее обнаруживают и анализируют сигналы, снижая средний уровень шума на три децибела.

Разработка системы RANC (Road Noise Active Noise Control) и ее коммерциализация заняли шесть лет. В этом Hyundai помогали ученые из Корейского института передовых технологий, к которым на этапе адаптации к массовому производству присоединились сотрудники Harman. На расположение датчиков системы и алгоритмы выбора сигнала для заглушения, у компании имеются патенты в Корее и Северной Америке.

Используя данные акселерометра, блок RANC рассчитывает параметры вибронагруженности, а центральный компьютер анализирует поступающий от дороги шум. Вычисление и передача сигнала цифровому сигнальному процессору, который через динамики пускает звуковые волны в противофазе, занимает 0,002 секунды. Для сравнения: нынешней системе активного шумоподавления требуется 0,009 секунды. Причем анализ происходит в режиме реального времени отдельно для водителя, пассажира и второго ряда сидений.

Средний уровень шума снижает на три децибела — в компании говорят, что это в два раза меньше значения, зафиксированного в салоне автомобиля без RANC. В будущем технологию хотят распространить на модели с электрическими или водородными силовыми установками. Она же поможет снизить их массу за счет сокращения количества шумоизоляционных материалов.

Ранее Hyundai объявила о завершении работы над первым в мире «умным» круиз-контролем, работа которого основана на методах машинного обучения. Такая система способна самообучаться, динамически анализируя поведенческие сценарии.