Новая технология Hyundai позволит сэкономить на шумоизоляции

Разработка системы RANC (Road Noise Active Noise Control) и ее коммерциализация заняли шесть лет. В этом Hyundai помогали ученые из Корейского института передовых технологий, к которым на этапе адаптации к массовому производству присоединились сотрудники Harman. На расположение датчиков системы и алгоритмы выбора сигнала для заглушения, у компании имеются патенты в Корее и Северной Америке.
Используя данные акселерометра, блок RANC рассчитывает параметры вибронагруженности, а центральный компьютер анализирует поступающий от дороги шум. Вычисление и передача сигнала цифровому сигнальному процессору, который через динамики пускает звуковые волны в противофазе, занимает 0,002 секунды. Для сравнения: нынешней системе активного шумоподавления требуется 0,009 секунды. Причем анализ происходит в режиме реального времени отдельно для водителя, пассажира и второго ряда сидений.
Средний уровень шума снижает на три децибела — в компании говорят, что это в два раза меньше значения, зафиксированного в салоне автомобиля без RANC. В будущем технологию хотят распространить на модели с электрическими или водородными силовыми установками. Она же поможет снизить их массу за счет сокращения количества шумоизоляционных материалов.
Ранее Hyundai объявила о завершении работы над первым в мире «умным» круиз-контролем, работа которого основана на методах машинного обучения. Такая система способна самообучаться, динамически анализируя поведенческие сценарии.