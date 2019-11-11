Новая технология Hyundai позволит сэкономить на шумоизоляции

Средний уровень шума снижает на три децибела — в компании говорят, что это в два раза меньше значения, зафиксированного в салоне автомобиля без RANC. В будущем технологию хотят распространить на модели с электрическими или водородными силовыми установками. Она же поможет снизить их массу за счет сокращения количества шумоизоляционных материалов.

Ранее Hyundai объявила о завершении работы над первым в мире «умным» круиз-контролем, работа которого основана на методах машинного обучения. Такая система способна самообучаться, динамически анализируя поведенческие сценарии.