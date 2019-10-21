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11:27

Hyundai разработал круиз-контроль с искусственным интеллектом

Компания показала систему, которая анализирует поведение водителя

Концерн Hyundai Motor Group, который выпускает автомобили под марками Hyundai, Kia и Genesis, объявил о завершении работы над первым в мире «умным» круиз-контролем, работа которого основана на методах машинного обучения. Такая система способна самообучаться, динамически анализируя поведенческие сценарии.

В аббревиатуре SCC-ML зашифрованы две ключевые технологии: Smart Cruise Control — уже ставший привычным активный круиз-контроль, — и Machine Learning — машинное обучение. В отличие от обычных ассистентов движения новая система не только поддерживает дистанцию до впереди идущего автомобиля и заданную скорость, но и способна обучаться на примере действий водителя.

Для этого фронтальная камера и радар постоянно собирают информацию о характере движения и передают ее на центральный компьютер. Вычислительная платформа с искусственным интеллектом анализирует потоки данных и составляет поведенческие сценарии: учитывается дистанция до другого автомобиля, время реакций на смену дорожных условий и скорость. Основываясь на этих и других входных параметрах, SCC-ML создает до 10 тысяч шаблонов, которые позволяют адаптировать круиз-контроль к любой ситуации. При этом потенциально опасные в системе не сохраняются.

Например, SCC-ML распознаёт, что автомобиль движения в горском потоке, поэтому сокращает дистанцию до впереди идущей машины; на шоссе с ростом скорости расстояние будет увеличиваться. В сочетании с ассистентом движения по автомагистралям, который помогает при перестроениях, новая система обеспечивает Level 2.5-автономность по классификации SAE, то есть представляет собой улучшенный вариант обычного круиз-контроля.

Ранее Hyundai Motor Group показала новый тип подушки безопасности. Центральный боковой эйрбег монтируется сбоку водительского кресла и срабатывает как обычный — при обнаружении удара. Для изготовления подушки используется запатентованная технология, которая позволяет сохранить достаточный уровень прочности, одновременно уменьшив размеры и массу.