Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:46

Компания Hyundai установила два экорекорда скорости

Компания построила экспериментальные версии Nexo и Sonata Hybrid

Две команды инженеров Hyundai установили рекорды скорости на соляных озерах Бонневиля, которые теперь проходят процедуру омологации в FIA. Машины выступили в классах автомобилей на водородных топливных элементах и бензин-электрических гибридов. Публичный показ подготовленных для этих заездов кроссовера Nexo и седана Sonata Hybrid состоится на шоу SEMA в Лас-Вегасе.

Экологичные концепты для Бонневиля построены силами американского и южнокорейского подразделений Hyundai, а также протестированы инженерами американского технического центра марки. Кроссовер Nexo поборется за звание самого быстрого водородного автомобиля — он разогнался до 170,85 километра в час, и все данные уже переданы для регистрации в FIA.

Вседорожник оборудован аэродинамической юбкой под бампером, каркасом безопасности, гоночным ковшом Sparco, шеститочечными ремнями, системой пожаротушения и сетками на окнах.

>
Reload
1 / 10

Экспериментальный Hyundai Sonata разогнался до 265,01 километра в час. Для этого его оснастили спортивными амортизаторами и пружинами KW, специальными покрышками Goodyear Eagle, колесами Vision Rally 55 с аэродинамическими колпаками.

Кроме того, на седан установили доработанный выпускной коллектор и тракт Injen Technology, перекалиброванный ЭБУ, систему впрыска закиси азота, а в топливный бак залили гоночное топливо VP Racing MS 109.

В 2018 году рекорд скорости Бонневиля установил 608-сильный Volkswagen Jetta. Седан смог разогнаться до 338,2 километра в час, улучшив предыдущее достижение на 2,7 километра в час. Рекордную «Джетту» построили на базе серийной модели по требованиям класса BGC/G Южно-калифорнийской хронометрической ассоциации и оснастили доработанным двухлитровым турбомотором от спортивной Jetta GLI, совмещенным с шестиступенчатой «механикой».