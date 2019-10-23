Компания Hyundai установила два экорекорда скорости

Экологичные концепты для Бонневиля построены силами американского и южнокорейского подразделений Hyundai, а также протестированы инженерами американского технического центра марки. Кроссовер Nexo поборется за звание самого быстрого водородного автомобиля — он разогнался до 170,85 километра в час, и все данные уже переданы для регистрации в FIA.
Вседорожник оборудован аэродинамической юбкой под бампером, каркасом безопасности, гоночным ковшом Sparco, шеститочечными ремнями, системой пожаротушения и сетками на окнах.
Экспериментальный Hyundai Sonata разогнался до 265,01 километра в час. Для этого его оснастили спортивными амортизаторами и пружинами KW, специальными покрышками Goodyear Eagle, колесами Vision Rally 55 с аэродинамическими колпаками.
Кроме того, на седан установили доработанный выпускной коллектор и тракт Injen Technology, перекалиброванный ЭБУ, систему впрыска закиси азота, а в топливный бак залили гоночное топливо VP Racing MS 109.
В 2018 году рекорд скорости Бонневиля установил 608-сильный Volkswagen Jetta. Седан смог разогнаться до 338,2 километра в час, улучшив предыдущее достижение на 2,7 километра в час. Рекордную «Джетту» построили на базе серийной модели по требованиям класса BGC/G Южно-калифорнийской хронометрической ассоциации и оснастили доработанным двухлитровым турбомотором от спортивной Jetta GLI, совмещенным с шестиступенчатой «механикой».