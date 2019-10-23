Компания Hyundai установила два экорекорда скорости

Экологичные концепты для Бонневиля построены силами американского и южнокорейского подразделений Hyundai, а также протестированы инженерами американского технического центра марки. Кроссовер Nexo поборется за звание самого быстрого водородного автомобиля — он разогнался до 170,85 километра в час, и все данные уже переданы для регистрации в FIA.

Вседорожник оборудован аэродинамической юбкой под бампером, каркасом безопасности, гоночным ковшом Sparco, шеститочечными ремнями, системой пожаротушения и сетками на окнах.