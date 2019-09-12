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17:20

Для еще не вышедшего пикапа Hyundai подготовили «заряженную» версию

Модель Santa Cruz пополнит N-линейку южнокорейского бренда

Пикап Hyundai Santa Cruz появится на рынке только в 2021 году, однако в компании уже раздумывают относительно выпуска «спортивной» N-версии. На это в разговоре с Motoring намекнул руководитель подразделения Hyundai N Альберт Бирманн.

Издание предполагает, что Santa Cruz N может получить по-спортивному настроенную подвеску, обвес и более мощный двигатель, например, 275-сильный двухлитровый турбомотор, который устанавливается на Hyundai i30 N. Не исключено, что на пикапе этот агрегат будет выдавать порядка 300 лошадиных сил и обеспечит автомобилю разгон от 0 до 100 километров в час за семь секунд. Однако в самой компании эти слухи не комментируют.

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Прототип Hyundai Santa Cruz дебютировал еще в 2015 году, а в 2016 году стало известно о том, что автопроизводитель готовит серийный пикап на базе Tucson. В следующий раз о модели вспомнили только в конце 2018 года, когда в компании заявили об утверждении дизайна конвейерного автомобиля. Несмотря на то, что с тех пор прошло более полугода, фотографий новинки все еще нет.

О Santa Cruz известно, что он будет комплектоваться 2,5-литровым двигателем в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Не исключается и появление гибридной модификации.

На сегодняшний день «заряженная» N-версия есть только у моделей i30 и Veloster, причем последний был представлен только на днях в рамках Франкфуртского автосалона.

Источник: motoring.com.au