Для еще не вышедшего пикапа Hyundai подготовили «заряженную» версию

Прототип Hyundai Santa Cruz дебютировал еще в 2015 году, а в 2016 году стало известно о том, что автопроизводитель готовит серийный пикап на базе Tucson. В следующий раз о модели вспомнили только в конце 2018 года, когда в компании заявили об утверждении дизайна конвейерного автомобиля. Несмотря на то, что с тех пор прошло более полугода, фотографий новинки все еще нет.

О Santa Cruz известно, что он будет комплектоваться 2,5-литровым двигателем в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Не исключается и появление гибридной модификации.