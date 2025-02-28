В России продают Hyundai Santa Fe 2025 года выпуска. Сколько они стоят

Дилер утверждает, что все документы готовы: на машины выпущен ЭПТС и уплачен коммерческий утильсбор — почти 1,9 миллиона рублей. Кроссоверы готовы к постановке на учет в ГИБДД. На них дают гарантию пять лет либо 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

В версии Calligraphy салон у Santa Fe черный. В список оборудования входят 21-дюймовые колесные диски, камеры кругового обзора, проекционный дислей, сиденья с оттоманками, подогревом и вентиляцией, а также премиальная аудиосистема Bose. У кроссовера в исполнении Exclusive салон обит бежевой кожей.