В России продают Hyundai Santa Fe 2025 года выпуска. Сколько они стоят

В России продают Hyundai Santa Fe 2025 года выпуска. Сколько они стоятКроссоверы в наличии в Барнауле
Дилер утверждает, что все документы готовы: на машины выпущен ЭПТС и уплачен коммерческий утильсбор — почти 1,9 миллиона рублей. Кроссоверы готовы к постановке на учет в ГИБДД. На них дают гарантию пять лет либо 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
В версии Calligraphy салон у Santa Fe черный. В список оборудования входят 21-дюймовые колесные диски, камеры кругового обзора, проекционный дислей, сиденья с оттоманками, подогревом и вентиляцией, а также премиальная аудиосистема Bose. У кроссовера в исполнении Exclusive салон обит бежевой кожей.
Под капотом обеих машин — 2,5-литровая бензиновая «четверка» мощностью 194 лошадиные силы, работающая в тандеме с автоматической коробкой передач. Привод в обоих случаях полный.
Стоимость «эксклюзивного» Santa Fe — 7 190 000 рублей, а за максимальный вариант Calligraphy барнаульский дилер просит 8 190 000.
В Совете Федерации ранее назвали условия для возвращения западных автобрендов. Они должны работать только в рамках совместных предприятий, выполнять требования по локализации и делиться разработками, а их родные страны должны снять санкции с РФ. Все это, по мнению сенаторов, обезопасит российские производства.