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Опубликовано 28 февраля 2025, 13:21
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В Совфеде назвали условия возвращения западных автобрендов

Страны происхождения компаний не должны иметь санкций в отношении России
Совфед: западные компании могут вернуться, но есть условия. Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил ряд условий, которые нужно выполнить желающим вернуться в Россию автопроизводителям. Их цель — обезопасить российские производства в том случае, если иностранные партнеры вновь решат покинуть страну. Предложения направлены вице-премьеру Денису Мантурову.
В Совфеде назвали условия возвращения западных автобрендов
© Mercedes-Benz
Мария Руцкая

Во-первых, западные партнеры должны будут работать только в рамках совместного предприятия (СП) с отечественными автопроизводителями. Причем контролировать их (как владеть, так и управлять ими) будет российская сторона.

Во-вторых, результаты интеллектуальной деятельности (РИД), конструкторская документация и разработки будут принадлежать этому СП.

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В-третьих, зарубежные компании должны выполнять общие правила и высокие требования в локализации производства. Никаких льгот и исключений не будет, подчеркивают сенаторы,

Наконец, родина автобренда, желающего вернуться, должна снять любые санкции в отношении России.

Накануне глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что не ждет возвращения Renault, покинувшего Россию в 2022 году. По его словам, компания может развиваться самостоятельно, «на собственных источниках, за счет собственного рынка», хотя окончательное решение все-таки будут принимать акционеры.

Источник:Ведомости
Автор:Мария Руцкая
Тег:
#Россия