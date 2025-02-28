В Совфеде назвали условия возвращения западных автобрендов

Во-первых, западные партнеры должны будут работать только в рамках совместного предприятия (СП) с отечественными автопроизводителями. Причем контролировать их (как владеть, так и управлять ими) будет российская сторона.

Во-вторых, результаты интеллектуальной деятельности (РИД), конструкторская документация и разработки будут принадлежать этому СП.