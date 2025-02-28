В Совфеде назвали условия возвращения западных автобрендов

В Совфеде назвали условия возвращения западных автобрендовСтраны происхождения компаний не должны иметь санкций в отношении России
Во-первых, западные партнеры должны будут работать только в рамках совместного предприятия (СП) с отечественными автопроизводителями. Причем контролировать их (как владеть, так и управлять ими) будет российская сторона.
Во-вторых, результаты интеллектуальной деятельности (РИД), конструкторская документация и разработки будут принадлежать этому СП.
В-третьих, зарубежные компании должны выполнять общие правила и высокие требования в локализации производства. Никаких льгот и исключений не будет, подчеркивают сенаторы,
Наконец, родина автобренда, желающего вернуться, должна снять любые санкции в отношении России.
Накануне глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что не ждет возвращения Renault, покинувшего Россию в 2022 году. По его словам, компания может развиваться самостоятельно, «на собственных источниках, за счет собственного рынка», хотя окончательное решение все-таки будут принимать акционеры.