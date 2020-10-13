Рестайлинговый Hyundai Santa Fe: появились новые подробности о моторах

Первые Hyundai Santa Fe американской сборки появятся у местных дилеров к конце 2020 года. В Южной Корее и Европе обновлённая модель уже продаётся, а в обозримом будущем новинка доберётся и до российского рынка. Ожидается, что в нашей стране кроссовер будут продавать только с турбодизелем 2,2, дефорсированным ради выгоды по налогам.

Источник: Hyundai