Рестайлинговый Hyundai Santa Fe: появились новые подробности о моторах

Линейка двигателей для США отличается от европейской: например, американцам не досталась 2,2-литровая дизельная «турбочетвёрка» линейки Smartstream (202 лошадиные силы). Вместо этого в Северной Америке кроссовер будет продаваться с новым «атмосферником» объёмом 2,5 литра, который пришёл на смену 2,4-литровому агрегату. Он выдаёт 194 лошадиных сил и 247 Нм крутящего момента и работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом».
Фото: Hyundai
Второй новичок к моторной гамме – 2,5-литровый турбомотор мощностью 281 лошадиная сила и 422 Нм крутящего момента, сочетающийся с роботизированной трансмиссией.
Гибридная модификация для США и Европы одинаковая: 1,6-литровый 180-сильный турбодвигатель T-GDi и 60-сильный электромотор, которые суммарно выдают 228 сил. Такому Santa Fe полагается шестидиапазонный «автомат».
Первые Hyundai Santa Fe американской сборки появятся у местных дилеров к конце 2020 года. В Южной Корее и Европе обновлённая модель уже продаётся, а в обозримом будущем новинка доберётся и до российского рынка. Ожидается, что в нашей стране кроссовер будут продавать только с турбодизелем 2,2, дефорсированным ради выгоды по налогам.