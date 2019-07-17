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13:21

Раскрыта внешность обновленного Hyundai Solaris

На снимках запечатлен китайский аналог «Соляриса», модель Verna

В распоряжении китайских СМИ оказались фотографии рестайлингового Hyundai Verna/Solaris без камуфляжа – их обнаружили в базе сертификационного органа КНР.
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От дореформенной модели новинку можно отличить по более рельефному переднему бамперу, измененной радиаторной решетке и модернизированной передней оптике. На корме можно заметить задние фонари, которые теперь соединены полоской светодиодов.

Из сертификационного документа следует, что автомобиль вытянулся в длину на 25 миллиметров, до 4405 миллиметров, при прежней колесной базе в 2600 миллиметров.

Снимков интерьера пока нет, однако можно предположить, что Verna/Solaris обзаведется доработанной мультимедийной системой, а в топовых комплектациях появится цифровая приборная панель.

Базовый двигатель остался прежним – как и раньше, Verna будет комплектоваться атмосферным агрегатом объемом 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил. Дорестайлинговая «Верна» также предлагалась с более мощным мотором объемом 1,6 литра (123 силы), однако пока неизвестно, предложат ли его для обновленной версии.

Продажи на рынке КНР стартуют до конца текущего года. Скорее всего, новинка окажется дороже нынешней версии, цены на которую начинаются от 72 800 юаней (примерно 666 тысяч рублей). В России Solaris с двигателем 1.4 и шестиступенчатой «механикой» можно купить за 739 000 рублей.

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