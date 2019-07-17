Раскрыта внешность обновленного Hyundai Solaris

От дореформенной модели новинку можно отличить по более рельефному переднему бамперу, измененной радиаторной решетке и модернизированной передней оптике. На корме можно заметить задние фонари, которые теперь соединены полоской светодиодов.

Из сертификационного документа следует, что автомобиль вытянулся в длину на 25 миллиметров, до 4405 миллиметров, при прежней колесной базе в 2600 миллиметров.