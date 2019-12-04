Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:40

Обновлённый Hyundai Solaris для России: новые подробности

Седан после рестайлинга ждёт новая внешность и более богатое оснащение

© Обновлённый Hyundai Solaris, неофициальный рендер club-solaris.ru
Сергей Ильин
На заводе Hyundai Motor под Санкт-Петербургом началась сборка предсерийных версий Solaris после рестайлинга, сообщает форум Club-Solaris.ru. Бестселлер Hyundai ждёт глобальное обновление интерьера, новое оформление передней и задней части кузова, а также расширенный список опций.

Работники российского завода Hyundai, которые видели предсерийные седаны, поучаствовали в создании рендера обновлённого «Соляриса». Как можно судить по изображению, новинка будет отличаться от «родственной» Hyundai Verna для китайского рынка иной радиаторной решёткой, передним бампером с противотуманными фарами и оптикой. Ожидается, что топ-версии «Соляриса» получат светодиодные фары головного света и складные зеркала заднего вида.

>
Reload
1 / 2

Фото: Экстерьер китайской версии Hyundai Verna (Solaris)

Фотографий или рендеров задней части кузова обновлённого «российского» Hyundai Solaris пока нет, но очевидцы утверждают, что версия для нашего рынка не сохранит объединённые лентой стоп-сигнала фонари, получит несколько видоизменённый бампер и крышку багажника.

Зато салон трёхобъёмника для страг СНГ будет почти полностью идентичен китайскому седану: «российский» Solaris не получит виртуальную панель приборов, зато сохранит выступающий над линией торпедо дисплей информационно-развлекательного комплекса с увеличенной диагональю. Кроме того, корейский бестселлер в максимальном оснащении обзаведётся кожаным салоном, беспроводной зарядкой для смартфона, USB-розетками и дефлекторами обдува для задних пассажиров.

>
Reload
1 / 2

Фото: Интерьер китайской версии Интерьер китайской версии Hyundai Verna (Solaris)

Сведений о линейке силовых агрегатов и трансмиссий для российского рынка пока нет. В Поднебесной обновлённый седан лишился двигателя 1.6 и автоматической шестидиапазонной трансмиссии: «двухпедальные» версии в Китае оснащаются только вариатором собственной разработки. Вероятно, у нас Hyundai сохранит бензиновые безнаддувные двигатели 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 лошадиные силы в сочетании с шестиступенчатой «механикой» и «автоматом».

По неофициальной информации, конвейерная сборка обновлённого «Соляриса» на мощностях завода под Санкт-Петербургом начнётся в начале 2020 года. В таком случае новинка может выйти на наш рынок уже в первом полугодии 2020-го.

Спрос на Hyundai Solaris в России падает: по итогам 11 месяцев этого года покупателей нашли 54 тысячи машин, что на 12,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня цены на Solaris стартуют с отметки 746 тысяч рублей.

Источник: Club-Solaris.ru