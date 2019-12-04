Обновлённый Hyundai Solaris для России: новые подробности

Работники российского завода Hyundai, которые видели предсерийные седаны, поучаствовали в создании рендера обновлённого «Соляриса». Как можно судить по изображению, новинка будет отличаться от «родственной» Hyundai Verna для китайского рынка иной радиаторной решёткой, передним бампером с противотуманными фарами и оптикой. Ожидается, что топ-версии «Соляриса» получат светодиодные фары головного света и складные зеркала заднего вида.
Фото: Экстерьер китайской версии Hyundai Verna (Solaris)
Фотографий или рендеров задней части кузова обновлённого «российского» Hyundai Solaris пока нет, но очевидцы утверждают, что версия для нашего рынка не сохранит объединённые лентой стоп-сигнала фонари, получит несколько видоизменённый бампер и крышку багажника.
Зато салон трёхобъёмника для страг СНГ будет почти полностью идентичен китайскому седану: «российский» Solaris не получит виртуальную панель приборов, зато сохранит выступающий над линией торпедо дисплей информационно-развлекательного комплекса с увеличенной диагональю. Кроме того, корейский бестселлер в максимальном оснащении обзаведётся кожаным салоном, беспроводной зарядкой для смартфона, USB-розетками и дефлекторами обдува для задних пассажиров.
Фото: Интерьер китайской версии Интерьер китайской версии Hyundai Verna (Solaris)
Сведений о линейке силовых агрегатов и трансмиссий для российского рынка пока нет. В Поднебесной обновлённый седан лишился двигателя 1.6 и автоматической шестидиапазонной трансмиссии: «двухпедальные» версии в Китае оснащаются только вариатором собственной разработки. Вероятно, у нас Hyundai сохранит бензиновые безнаддувные двигатели 1.4 и 1.6 мощностью 100 и 123 лошадиные силы в сочетании с шестиступенчатой «механикой» и «автоматом».
По неофициальной информации, конвейерная сборка обновлённого «Соляриса» на мощностях завода под Санкт-Петербургом начнётся в начале 2020 года. В таком случае новинка может выйти на наш рынок уже в первом полугодии 2020-го.
Спрос на Hyundai Solaris в России падает: по итогам 11 месяцев этого года покупателей нашли 54 тысячи машин, что на 12,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня цены на Solaris стартуют с отметки 746 тысяч рублей.