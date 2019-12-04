Обновлённый Hyundai Solaris для России: новые подробности

Фотографий или рендеров задней части кузова обновлённого «российского» Hyundai Solaris пока нет, но очевидцы утверждают, что версия для нашего рынка не сохранит объединённые лентой стоп-сигнала фонари, получит несколько видоизменённый бампер и крышку багажника.

Зато салон трёхобъёмника для страг СНГ будет почти полностью идентичен китайскому седану: «российский» Solaris не получит виртуальную панель приборов, зато сохранит выступающий над линией торпедо дисплей информационно-развлекательного комплекса с увеличенной диагональю. Кроме того, корейский бестселлер в максимальном оснащении обзаведётся кожаным салоном, беспроводной зарядкой для смартфона, USB-розетками и дефлекторами обдува для задних пассажиров.