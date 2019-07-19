Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором

Вариатор IVT (Intelligent Variable Transmission) из семейства Smartstream является собственной разработкой концерна. В отличие от более распространенного толкающего ремня, в IVT используется тянущий армированный. Впервые корейцы представили новинки в 2017 году, но тогда они были доступны только на моделях Kia Forte и Hyundai i20 для отдельных рынков. Сейчас же речь идет про две ключевые модели для американского рынка.

Самая массовая модель компании, Hyundai Accent, является двойником «Соляриса», который широко известен на российском рынке. Раньше два автомобиля отличались лишь малозаметными деталями, но сейчас это, по сути, два разных автомобиля — американская версия получила не только новый вариатор, но и в пару к нему двигатель Smartstream G1.6 с комбинированным впрыском топлива.