Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором

Вариатор IVT (Intelligent Variable Transmission) из семейства Smartstream является собственной разработкой концерна. В отличие от более распространенного толкающего ремня, в IVT используется тянущий армированный. Впервые корейцы представили новинки в 2017 году, но тогда они были доступны только на моделях Kia Forte и Hyundai i20 для отдельных рынков. Сейчас же речь идет про две ключевые модели для американского рынка.
Самая массовая модель компании, Hyundai Accent, является двойником «Соляриса», который широко известен на российском рынке. Раньше два автомобиля отличались лишь малозаметными деталями, но сейчас это, по сути, два разных автомобиля — американская версия получила не только новый вариатор, но и в пару к нему двигатель Smartstream G1.6 с комбинированным впрыском топлива.
Новый двигатель для «Акцента» немного уступает предшественнику по мощности: максимальная отдача теперь 122 лошадиные силы против 132 сил, крутящий момент также снизился со 161 до 153 Нм. Зато корейцам удалось сделать автомобиль экономичнее, причем почти на литр — если раньше на 100 километров пути Accent тратил 7,4 литра, то теперь этот показатель по методике EPA не превышает 6,5 литра.
Старший седан Hyundai Elantra также получит новый вариатор, а вот мотор производитель решил оставить старый, двухлитровый атмосферник с распределенным впрыском мощностью 149 лошадиных сил. Но даже замена только классического автомата на бесступенчатую трансмиссию позволила сделать автомобиль немного экономичнее — расход снизился с 7,4 литра до 6,7-6,9 литра на «сотню».
Ранее на этой недели в Сети появились снимки обновленного «Соляриса» для китайского рынка. Модель получила более рельефный бампер, модернизированную переднюю оптику и новые задние фонари — теперь они соединены полосой светодиодов. Также рестайлинговый Solaris, который на рынке КНР продается под именем Verna, стал длиннее на 25 миллиметров, при том, что колесная база осталась прежнего размера. Продажи новинки должны стартовать до конца этого года.