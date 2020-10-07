В России запустили полноценное производство Hyundai Sonata

Вместе с переходом на производство по полному циклу все Sonata по умолчанию получат подогрев форсунок стеклоомывателя и внутреннюю ручку крышки багажника. Кроме того, пакет средств активной безопасности пополнят две новые системы – контроля встречного движения при повороте налево и обнаружения пассажира и багажа на заднем ряду. Начиная с комплектации Comfort, станут доступны подогрев стекла и электромеханический ручной тормоз. В версии Style появится цифровая приборная панель.

Список комплектаций пополнится исполнением Business с мотором 2.0, а силовой агрегат 2.5 в свою очередь станет доступен, начиная с комплектации Comfort. Все новые комплектации будут поставляться с шестидиапазонным «автоматом».