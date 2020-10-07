В России запустили полноценное производство Hyundai Sonata

Вместе с переходом на производство по полному циклу все Sonata по умолчанию получат подогрев форсунок стеклоомывателя и внутреннюю ручку крышки багажника. Кроме того, пакет средств активной безопасности пополнят две новые системы – контроля встречного движения при повороте налево и обнаружения пассажира и багажа на заднем ряду. Начиная с комплектации Comfort, станут доступны подогрев стекла и электромеханический ручной тормоз. В версии Style появится цифровая приборная панель.
Список комплектаций пополнится исполнением Business с мотором 2.0, а силовой агрегат 2.5 в свою очередь станет доступен, начиная с комплектации Comfort. Все новые комплектации будут поставляться с шестидиапазонным «автоматом».
Hyundai
Sonata обзавелась особой версией Way, основное преимущество которой – наличие мультимедийного комплекса «Яндекс.Авто» с экраном диагональю восемь дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В числе прочего оборудования – светодиодные фары, отделка салона кожей, контурная подсветка электрорегулировка сиденья водителя и функция беспроводной зарядки смартфонов. Sonata Way предложена с моторами объёмом 2,0 и 2,5 литра в сочетании с автоматической коробкой передач.
Hyundai Sonata появилась на российском рынке в 2003 году, а в 2017 году на «Автоторе» организовали крупноузловую сборку модели. Sonata сменила поколение весной прошлого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев нынешнего года в России было продано более 4,9 тысячи экземпляров Sonata.