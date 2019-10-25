Раскрыты версии Hyundai Sonata российской сборки

Новинку для России анонсировали еще летом этого года, а в августе было выдано ОТТС на версию южнокорейской сборки. Однако такие автомобили, вопреки ожиданиям, в продажу до сих пор не поступили. В новом же сертификате в графе о производителе указан калининградский «Автотор».

С конвейера завода в Калининграде новая Sonata будет сходить со 150-сильным мотором объемом два литра, который предлагался и для автомобиля предыдущего поколения. Кроме того, модель получит 2,5-литровый двигатель с отдачей 179 лошадиных сил. Первый агрегат работает на бензине АИ-95, а второй – АИ-92.