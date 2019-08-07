Раскрыты подробности о новой Hyundai Sonata для России

Согласно документу из открытой базы Росстандарта, для российской Sonata предусмотрен рядный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 литра мощностью 179 лошадиных сил и 232 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с шестидиапазонной автоматической коробкой передач и работает на бензине Аи-92 и выше.

Пока в России продается дореформенная модель, которая стоит от 1 344 000 рублей и комплектуется 150-сильным бензиновым двигателем 1.6 либо 2,4-литровым дизелем с отдачей 188 сил. Ожидается, что новое поколение Sonata окажется дороже, а продажи стартуют до конца лета. Как и прежде, производство седана будет осуществляться на мощностях калининградского завода «Автотор».