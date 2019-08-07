Раскрыты подробности о новой Hyundai Sonata для России

Согласно документу из открытой базы Росстандарта, для российской Sonata предусмотрен рядный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 литра мощностью 179 лошадиных сил и 232 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с шестидиапазонной автоматической коробкой передач и работает на бензине Аи-92 и выше.
Пока в России продается дореформенная модель, которая стоит от 1 344 000 рублей и комплектуется 150-сильным бензиновым двигателем 1.6 либо 2,4-литровым дизелем с отдачей 188 сил. Ожидается, что новое поколение Sonata окажется дороже, а продажи стартуют до конца лета. Как и прежде, производство седана будет осуществляться на мощностях калининградского завода «Автотор».
Hyundai Sonata восьмого поколения дебютировала весной этого года. В основу автомобиля легла модульная архитектура третьего поколения. С переходом на новую платформу пропорции «Сонаты» изменились: свесы стали короче, а линия крыши, капот и посадка пассажиров – ниже. Кроме того, более низкий центр тяжести и пятипроцентное уменьшение массы положительно сказались на управляемости.
Новое шасси позволило вывести безопасность автомобиля на новый уровень. Например, передняя силовая структура распределяет энергию удара при аварии в трех направлениях, а при фронтальном столкновении машина смещается, а не разворачивается. Этого удалось добиться за счет усиленных стальных деталей, выполненных методом горячей штамповки.
На других рынках новую «Сонату» можно приобрести с атмосферным двухлитровым мотором (160 сил) либо с наддувным агрегатом мощностью 182 лошадиные силы. Версия для Северной Америки оснащается 193-сильным двигателем 2.5.
Кроме того, ранее Hyundai представил гибридную Sonata с солнечными панелями на крыше. Батарея подпитывает систему, чтобы увеличить пробег на одной зарядке, а также помогут водителю избежать ситуации, когда автомобиль не успевает доехать до зарядной станции и разряжается за несколько километров до нее. По расчетам компании, если панели будут заряжаться по шесть часов в день, то за год владелец получит дополнительные 1300 километров пробега.