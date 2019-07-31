Hyundai запустит в России сервис подписки на кроссоверы

Через сервис Hyundai Mobility предложат три варианта подписки с разным сроком действия: City — от часа до суток, Country — от одного дня до месяца и Freedom — от месяца до одного года. На каких условиях будут предоставляться автомобили пока неизвестно, но по подписке будет доступна вся вседороджная линейка Hyundai — Creta, Tucson, Santa Fe, а также минивэн H-1.

Hyundai сообщает, что сервис не имеет аналогов в России, хотя чуть раньше подписку на автомобили начала предлагать Volvo. Клиенты сервиса Volvo Car Drive могут оформить подписку максимальным сроком на один год с ограничением пробега до 30 тысяч километров только на один автомобиль — Volvo XC60. Ежемесячный взнос — 59 500 рублей.