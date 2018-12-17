Hyundai встроит в Santa Fe сканер отпечатков пальцев

Для противодействия взлому разработанный Hyundai сканер фиксирует разности потенциалов электрического поля между бугорками и впадинами папиллярного узора. Из-за того, что сенсор размещен на стеклянной панели, снять с отпечатков копию практически невозможно.

Весной компания Bentley встроила сканер отпечатков пальцев в отсек для хранения мелких вещей, расположенный на центральном тоннеле внедорожника Bentayga. В память биометрического датчика, встроенного в крышку, можно одновременно записать несколько отпечатков.