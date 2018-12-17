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18:17

Hyundai встроит в Santa Fe сканер отпечатков пальцев

Первой новую технологию получит модель для китайского рынка

Компания Hyundai встроит в дверную ручку и кнопку запуска двигателя нового Santa Fe сканеры отпечатков пальцев. Сначала технология появится на автомобилях для китайского рынка, а позднее будет доступна и на машинах для других стран.

Приложив палец к сканеру, владелец машины сможет разблокировать двери, а также запустить двигатель. В соответствии с сохраненными настройками автоматически подстроятся кресла и наружные зеркала. В будущем по отпечатку пальца будет меняться профиль работы климатической установки и положение руля. В Hyundai уверяют, что вероятность взлома системы составляет 1 к 50 000 — технология в пять раз безопаснее, чем традиционный смарт-ключ.

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Для противодействия взлому разработанный Hyundai сканер фиксирует разности потенциалов электрического поля между бугорками и впадинами папиллярного узора. Из-за того, что сенсор размещен на стеклянной панели, снять с отпечатков копию практически невозможно.

Весной компания Bentley встроила сканер отпечатков пальцев в отсек для хранения мелких вещей, расположенный на центральном тоннеле внедорожника Bentayga. В память биометрического датчика, встроенного в крышку, можно одновременно записать несколько отпечатков.

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