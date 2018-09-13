Hyundai показал первое изображение водородного грузовика

Планы по выпуску «зеленого» тягача корейский производитель анонсировал на Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере. Там же представитель марки пообещал в следующем году раскрыть все технические характеристики машины.

Сейчас известно лишь, что новинка визуально будет отличаться от других представителей линейки коммерческого транспорта Hyundai. В частности, рисунок решетки радиатора грузовика будет символизировать водород, а за аэродинамическую эффективность будут отвечать спойлер на крыше и проставки между кабиной и полуприцепом.