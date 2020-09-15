Новый Hyundai Tucson: революция в дизайне и гибридные установки

Кроссовер Tucson — одна из самых популярных моделей в линейке Hyundai. С момента появления на рынке в 2004 году он сменил четыре поколения и разошелся в количестве 1,4 миллиона экземпляров. Новый кроссовер, представленный в Южной Корее 15 сентября, радикально преобразился и, что редко случается с серийными автомобилями, внешне практически в точности повторяет концепцию шоу-кара Hyundai Vision T 2019 года.

Новинка обзавелась сложной передней оптикой в форме бумерангов, которая визуально объединена с решеткой радиатора и состоит из трапециевидных элементов. Ниже расположены блоки ближнего и дальнего света, замаскированные под противотуманки. Не менее сложной выглядит рельеф боковин из многочисленных ломаных линий.