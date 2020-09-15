Новый Hyundai Tucson: революция в дизайне и гибридные установки

Кроссовер Tucson — одна из самых популярных моделей в линейке Hyundai. С момента появления на рынке в 2004 году он сменил четыре поколения и разошелся в количестве 1,4 миллиона экземпляров. Новый кроссовер, представленный в Южной Корее 15 сентября, радикально преобразился и, что редко случается с серийными автомобилями, внешне практически в точности повторяет концепцию шоу-кара Hyundai Vision T 2019 года.
Новинка обзавелась сложной передней оптикой в форме бумерангов, которая визуально объединена с решеткой радиатора и состоит из трапециевидных элементов. Ниже расположены блоки ближнего и дальнего света, замаскированные под противотуманки. Не менее сложной выглядит рельеф боковин из многочисленных ломаных линий.
Tuscon подрос в габаритах относительно дореформенной модели. В длину, ширину и высоту он достигает 4500, 1865 и 1650 миллиметров соответственно, то есть на 20 миллиметров длиннее, на 15 шире и на 5 выше прежнего кроссовера. В салоне стало просторнее: например, пассажирам второго ряда добавили 26 миллиметров свободного пространства в области коленей.
Кроссовер будет доступен в двух вариантах: для Европы заявлена версия с колёсной базой 2680 миллиметров (+10 относительно предшественника), а у Tucson для США и Южной Кореи расстояние между осями составляет 2755 миллиметров.
Из революционных решений в интерьере – виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюйма, у которой отсутствует козырёк, а также центральная консоль, лишённая физических клавиш. Размер экрана мультимедийной системы может быть либо восемь, либо 10,25 дюйма — зависит от уровня оснащения.
Кроме того, Tucson обзавёлся необычной подушкой безопасности, которая раскрывается между водителем и передним пассажиром. Аналогичная подушка уже предлагается для премиального Genesis GV80.
В список оборудования включены семь подушек безопасности (учитывая центральную), передние кресла с функцией вентиляции и подогрев заднего дивана. В зависимости от рынка модель оснащается аудиосистемой Bose или Krell.
Базовыми моторами нового Tucson стали бензиновая турбочетвёрка 1.6 мощностью 150 лошадиных сил и дизель CRDi Smartstream такого же объёма, который развивает 115 сил. Оба агрегата сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, для них доступна 48-вольтовая надстройка: «мягкие» гибриды выдают 150 или 180 сил (на базе бензинового 1.6) и 136 сил (дизель 1.6). Для них предложена инновационная «механика» iMT (педаль механически не связана со сцеплением) и семиступенчатый преселективный «робот». Привод – передний либо полный с муфтой на задней оси.
Топовый двигатель для рынка США – это 190-сильный бензиновый агрегат объёмом 2,5 литра. Для Южной Кореи подготовлен двухлитровый мотор с отдачей 186 сил. И тот, и другой работают в тандеме с восьмидиапазонным «автоматом». Также в моторную линейку входит 150-сильный «атмосферник».
Позже, в 2021 году, Tucson обзаведётся 265-сильной гибридной модификацией с функцией подзарядки — она станет самой мощной в линейке.