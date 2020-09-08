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Новый Hyundai Tucson показали на видео

Премьера следующего поколения модели состоится уже в сентябре

© Hyundai
Лиза Будрина
Незадолго до премьеры нового Hyundai Tucson, запланированной на 15 сентября 2020 года, южнокорейский бренд поделился тизерным видео, посвящённым кроссоверу. Модель четвёртого поколения получит необычную переднюю оптику в форме бумерангов, которая визуально объединена с решеткой радиатора и состоит из трапециевидных элементов. Новый ролик демонстрирует, как загораются светодиодные дневные ходовые огни Tucson.

Экстерьер модели уже перестал быть секретом: в начале месяца компания опубликовала скетчи интерьера и фотографии, на которых кроссовер запечатлен спереди и с кормы. Помимо необычных ходовых огней (фары расположены в крупных отсеках ниже) и особого узора решётки радиатора, особенностью Tucson стала граненая выштамповка в новом фирменном стиле Parametric Dynamics и линия крыши, подчёркнутая хромированной линией, плавно переходящей в задние стойки.

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В салоне кроссовера появится виртуальный щиток приборов, а центральное место на передней панели займёт 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Количество физических кнопок и переключателей будет сведено к минимуму.

Видео: Hyundai

По предварительным данным, Tucson четвёртого поколения получит 1,6-литровую «турбо­четвёрку» Smartstream мощностью 183 лошадиные силы, модернизированный 2,0-литровый дизель от кроссовера нынешнего поколения, турбомотор 2.5 T-GDI (294 силы) для Tucson N Line и гибридную установка на базе двигателя 1.6.

Появление нового Hyundai Tucson в России ожидается в течение 2021 года.