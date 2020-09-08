Новый Hyundai Tucson показали на видео

Экстерьер модели уже перестал быть секретом: в начале месяца компания опубликовала скетчи интерьера и фотографии, на которых кроссовер запечатлен спереди и с кормы. Помимо необычных ходовых огней (фары расположены в крупных отсеках ниже) и особого узора решётки радиатора, особенностью Tucson стала граненая выштамповка в новом фирменном стиле Parametric Dynamics и линия крыши, подчёркнутая хромированной линией, плавно переходящей в задние стойки.