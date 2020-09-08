Новый Hyundai Tucson показали на видео

Экстерьер модели уже перестал быть секретом: в начале месяца компания опубликовала скетчи интерьера и фотографии, на которых кроссовер запечатлен спереди и с кормы. Помимо необычных ходовых огней (фары расположены в крупных отсеках ниже) и особого узора решётки радиатора, особенностью Tucson стала граненая выштамповка в новом фирменном стиле Parametric Dynamics и линия крыши, подчёркнутая хромированной линией, плавно переходящей в задние стойки.
В салоне кроссовера появится виртуальный щиток приборов, а центральное место на передней панели займёт 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Количество физических кнопок и переключателей будет сведено к минимуму.
Видео: Hyundai
По предварительным данным, Tucson четвёртого поколения получит 1,6-литровую «турбочетвёрку» Smartstream мощностью 183 лошадиные силы, модернизированный 2,0-литровый дизель от кроссовера нынешнего поколения, турбомотор 2.5 T-GDI (294 силы) для Tucson N Line и гибридную установка на базе двигателя 1.6.
Появление нового Hyundai Tucson в России ожидается в течение 2021 года.