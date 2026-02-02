Hyundai утратил возможность вернуть свой российский завод

Бывший завод Hyundai Motor Company, который с 2024 года носит название «Автозавод АГР», окончательно сохранится в собственности российского холдинга ООО «АГР». Об этом сообщил источник «Газете.Ru», близкий к компании.

По его словам, новый владелец планирует организовать на этой площадке производство, которое будет значительно масштабнее нынешнего.

В январе 2024 года компания «Арт-Финанс», позднее переименованная в «Автозавод АГР» и входящая в состав ООО «АГР», выкупила российское юридическое лицо корейского автопроизводителя — ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Сделка включала в себя два производственных объекта в Санкт-Петербурге: основной завод в Каменке и бывшее законсервированное предприятие GM в Шушарах.

Стоимость контракта была номинальной и составила около 10 тысяч рублей. Однако в договоре оговаривалось право Hyundai на обратный выкуп в течение двух лет. Данный период завершился 31 января 2026 года.

Открытый в 2010 году завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге выпускал модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Его производственная мощность превышала 200 тысяч автомобилей в год.

Работа предприятия была остановлена в марте 2022 года из-за сбоев в поставках комплектующих, последовавших за началом специальной военной операции на Украине.

